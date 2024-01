Michael BorošZdroj: Deník/ cyklokros.czNemoc oddálila Borošův start sezony. "Od té doby ale jde moje forma nahoru," zopakoval Jihočech, který ale už nezávodí za jihočeský tým. "Snažím se připravoval na nadcházející mistrovství světa," popsal to, o čem mluvil i Zdeněk Štybar. Mistrovství České republik je ideální generálkou na světový šampionát. Prověří závodníky, pořadatele, možná i diváky. Boroš se cítí v pohodě, žádné napětí necítí, tlak si nepřipouští, tréninkové manko nevnímá. "Všechno jsem poctivě dohnal," pousmál se. Kdyby Boroš vyhrál, bylo by to na MČR už posedmé. Jako Zdeněk Štybar. "Je to prestižní. Má smysl vyrovnat se legendám, jako jsou Zdeněk Štybar nebo Radomír Šimůnek," dokumentuje Boroš, že si velký jmen váží. "Je to velká věc, ale snažím se, abych sám na sebe nevytvářel zbytečný tlak."

Michael Boroš se narodil 9. srpna 1992. Závodí za český kontinentální tým Elkov Kasper. Po dvou druhých a jednom třetím místě získal na mistrovství ČR v cyklokrosu 2017 v Hlinsku titul mistra republiky, který obhájil i v roce 2018 a 2019, 2021, 2022 a 2023. Říká větu, kterou trenéři neradi slyší. "Já si chci závod v Táboře užít. Je to doma. Pojedu před domácím publikem. Na startu nedělního závodu v Táboře by neměl chybět ani Zdeněk Štybar. Jak ho vidí Boroš? "Zdeněk toho dokázal nejvíc, co se v cyklokrosu vůbec dá. Je fajn, že s ním můžu závodit. Doufám, že to bude skvělý souboj, že si to všichni užijeme."

Bory, jak mu říkají, bude tam, kde prožil dětství. "Je to plus," přikyvuje. "Zázemí, které mám doma, není nikde jinde. Využít můžu všechno, co potřebuju, na trať to mám jen dva kilometry." Trenér Petr Klouček zřejmě bude chtít mít všechny reprezentanty pod kontrolou. I Boroše. "Petr Klouček zmínil, že poslední noc, nebo dvě, strávím s týmem, jinak ale budu doma." Boroš ve čtvrtek vyrazí v areálu Komora na trénink. Zatím přesně neznal finální podobu trasy pro MČR a pro MS. "Pokud všechno klapne s počasí, projedu se po ní."

V 10.30 vyrazí na trať junioři, v 11.45 ženy a ve 13.20 muži.