Michael Boroš odpovídal přímo v Jičíně na dotazy:

Je vítězství v celkovém pořadí Toi Toi Cupu splněním prvního cílu v sezoně?

Řekl bych, že asi ano. Na domácí scéně určitě. Teď už jenom Světové poháry, mistrovství republiky a mistrovství světa.

Byl závod v Jičíně hodně těžký?

Trať udělalo těžkou počasí. Sníh, který roztál, udělal docela těžké bahno. Bylo to náročné od začátku až do cíle. Každý jel za své. Já nějaké tempo nastavil už v prvním kole a podařilo se mi to udržet do cíle.

Michael Boroš vyhrál Toi Toi CupZdroj: Deník/ archiv

Stále platí, že vám náročný terné vyhovuje?

Ano. Jsem zastáncem pořádného cyklokrosu. Není to nic hákového, žádný kriťák nebo tak (kriterium), to mi vyhovuje víc.

Jak hodnotíte průběh cyklokrosové sezony?

myslím, že můžu být spokojený. Ve světové konkurenci by to mohlo být trošičku lepší. Doufám, že teď bude forma gradovat a budu to moct prodat.

Míříte k mistrovství světa, které se pojede v USA?

Pro mě je vždy cílem desítka. Za tím si stojím a udělám všechno, abych se tam vrátil zpátky.

Mistrovství České republiky v Kolíně už nepojedete v barvách klubu ČEZ CZ Tábor?

To je pravda. Pojedu ho v barvách týmu Elkov.

Bude to pro vás velká změna?

Pro leden víceméně nějaká. Jen povezu jiný dres a tím to pro mě končí. Sezonu dojedu, jak je naplánovaná.

Cyklistický tým Elkov Kasper byl založen v roce 1993 dvěma úspěšnými závodníky Vladimírem Vávrou a Otakarem Fialou. Hlavní důraz klade na silnici. Co to pro vás znamená?

Zůstanu v týmu jako cyklokrosař. Vlastně využiju silniční program, který by mě měl i líp připravit i na zimu.

Co si od změny dresu slibujete? Novou motivaci?

Určitě. Ten závodní program je úplně nějde jinde a já doufám, že mě to posune trošku dál.

