Extraliga volejbalistů pokračuje třetím zápasem semifinále. Hraje se o to, kdo doplní Lvy Praha do finálové série. Na dotazy odpovídal Michael Kovařík.

Jde o zápas, který vás může posunout do finále. Soustředíte se na toto utkání. Myslíte, že ještě můžete přijít s nějakým překvapením, ať už v taktice nebo sestavě?

Co se týče překvapení, nic mě nenapadá. Doufám, že nás přijedou podpořit naši fanoušci do Kladna. Je to skvělé, protože minule jich přijelo asi sto a byli slyšet dokonce víc než domácí publikum.

Kladno může také připravit nějaké změny v sestavě, protože se jim uzdravil brazilský hráč pro druhé a třetí utkání. Myslíte, že je možné něco vymyslet, když se oba týmy tak dobře znají?

No, už jsme odehráli dva zápasy. Mohou samozřejmě změnit sestavu a nasadit hráče na pozice, kde dříve nehráli a my nebudeme vědět, jak reagovat. Ale myslím, že zůstanou u sestavy, kterou měli ve třetím setu druhého zýpasu, který vyhráli, a na tom budou stavět.

Jste dobře připraveni takticky. Například hráče z Lotyšska, který měl sbírat hodně bodů, se vám daří bránit na síti i v poli?

Na síti máme výbornou obranu. Musím říct, že jsme na síti silní. Máme vysoké blokaře. Dělal nám problémy na příjmu, protože má vynikající servis, a musíme se na něj lépe připravit. Z tohoto zápasu si vezmeme potřebné informace a věřím, že zápas dotáhneme do vítězného konce.

Takže jste plně soustředění na to, aby série skončila v Kladně?

Přesně tak. Máme vítěznou atmosféru v týmu. Jdeme do zápasu s úsměvem na tváři a chceme si to užít.

Úsměv na tváři je vidět. Okolič je výborný blokař, patří mezi nejlepší v české extralize, už je ale známý tím, že se nebojí použít ostrá slova. Co tomu říkáte?

Ano, to je jeho povaha. Je to Srb, je z Balkánu. Někdy to dokonce pomáhá. Občas, když se nám nedaří a jsme zticha, buď on nebo někdo z nás řekne něco tvrdého, co tým nakopne. Někoho plácne po zádech, aby dostal šok a mohli jsme začít hrát. Nesmíme chodit se svěšenými hlavami.