Micheal Kukrle z Elkov Kasper vyhrál i druhý závod seriálu Škoda Cup. Po vítězství na závodu Brno – Velká Bíteš – Brno vystoupil na nejvyšší stupeň i po necelých 160 kilometrech na Vožických okruzích. Druhý skončil Daniel Turek (Team Felbermayer Simplon Wels) a oba si tak zopakovali pořadí z prvního závodu a třetí skončil Karel Camrda (Topforex - Att Investments), nejlepší jezdec kategorie U23. "Možná teď v týmu pojedeme na mě," usmíval se spokojený vítěz v cíli.

Závod ČP v Mladé Vožici. Kategorii žen vyhrála Martina SáblíkováZdroj: Deník/ Kamil Jáša

"Měli jsme závod dobře rozjetý, ale nakonec jsme museli bojovat až do konce. Když jsme vpředu zůstali ve trojici, tak jsem chtěl počkat na Adama Ťoupalíka, ale ten nás nedojel. Já tak pošetřil síly a věřil si." V průběhu závodu chvíli velmi ostře pršelo. "To bylo nepříjemné," připustil vítěz, kterému v cíli gratulovali hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský a viceprezident Českého svazu cyklistiky Petr Balogh.

Na vrchařských prémiích v Rodné byl nejlepší Petr Kelemen.

V kategorii žen byla v Mladé Vožici jasně nejlepší Martina Sáblíková. "Ani jsem nenastupovala, prostě jsem jela svoje tempa," usmívala se sympatická dáma v cíli. Hvězda rychlobruslařského nebe si do cíle přivezla čtyřminutový náskok. "Je to krásně, je to nádherný okruh, poděkování patří pořadatelům, v zatáčkách při sjezdech bylo trochu mokro, tam jsem si musela dávat větší pozor."

Výsledky:

Muži, Elite: 1. Kukrle (Elkov Kasper) 3:56:59, 2. Turek (Team Felbermayer Simplon Wels) +19, 3. Camrda (Topforex - Att Investments) +37, 4. Ťoupalík (Elkov Kasper) +52, 5. Lehner (Rak.) +2:18, 6. Krawczyk (Pol.) +2:19.

Ženy: 1. Sáblíková (KRS Svratka) 2:13:06, 2. Skalniaková-Sójkaová +4:10, 3. Wilkosová (obě Pol.), 4. Zdráhalová (KRS Svratka) obě +8:50, 5. Wloraczyková (Pol.) +8:53, 6. Machačová (Dukla Praha) +8:59.

Kadetky: 1. Marková (Dukla Praha) 1:14:12, 2. Hanáková (CPO Team) +1:44, 3. Grulichová (TUFO Pardus Prostějov) +2:35.

Kadeti: 1. Novák (SR) 1:32:40, 2. Bárta (TJ Stadion Louny) +17, 3. Šumpík (Jaroslav Kulhavy Cycling Team) +18.

Juniorky: 1. Růžičková (Dukla Praha) 2:22:03, 2. Kopecky (LRTV Swift) stejný čas, 3. Schmidbergerová (Rak.) +1, 4. Zemanová (Brilon Racing Team MB) +4:35, 5. Martiniová (Rak.) +4:39, 6. Runtová (Sportraces Cycling Team) +4:41.

Junioři: 1. Hörandter 2:38:18, 2. Paumann (oba Rak.) stejný čas, 3. Fiala (ČEZ Cyklo Team Tábor), 4. Seeman (TJ Stadion Louny), 5. Ungvarský (SR), 6. Sporysch (Roman Kreuziger Cycling Academy) všichni +10.