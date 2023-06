Cyklisté ČEZ CT Tábor v přípravě pracovali poctivě. Projevilo se to i na MČR U23, kde Fiala, vybojoval medaili. K šampionátu v dalších kategoriích se vrátíme.

Matyáš Fiala z ČEZ CT Tábor třetí na MČR | Foto: Deník/ Petr Balogh

"Veškeré naše tréninkové úsilí a příprava směřují k mistrovství světa v cyklokrosu," upozorňuje už teď trenér klubu ČEZ CT Tábor Michal Bednář k šampionátu, který se uskuteční v Táboře. "Pro naše závodníky je to obrovská motivace," doplňuje. Závod na domácí trati přitahuje pozornost fanoušků, médií. "Závodit za reprezentační tým před domácím publikem je obrovská motivace, celý náš tým pro to dělá sto procent."

Olympijské hry? Výkony se zlepšují, říká Diana Benátová. Vypráví i o Dynamu

Platí to i o MČR a SR v silniční cyklistice, které v kategorii do 23 let hostilo Slovensko. Bánovce nad Bebravou. "Cyklisté o tituly bojovali na stopadesátikilometrové trati s převýšením kolem 2 300 metrů." Pro ČEZ Cyklo Team Tábor to byl velmi úspěšný šampionát. "Matyáš Fiala na klasikářské trati vybojoval bronz a získal tak první medaili v kategorii do 23 let." Talentovaný a ambiciozní závodník k jednomu z vrcholů letní sezony uvedl: "Celý závod jsem se cítil dobře, snažil jsem se být aktivní, aby nedošlo k žádnému velkému úniku a to se díky spolupráci ostatních závodníků z méně početných týmů podařilo. Nakonec se rozhodovalo ve spurtu menší skupiny, kde jsem si věřil, že to by to mohlo cinknout." Trenér Michal Bednář nešetřil chválou: "Jsem moc spokojený s Matyášovou formou, příprava byla letos pro něj lehce komplikovaná ,ale dokázal, že je velký závodník a medaile na mistrovství České republiky je pro něj velkým úspěchem." S podobnými cíli cestovali na Slovensko muži, junioři a juniorky opět na Slovensko. Do Tlmač. "Je to pro nás vrchol sezony, proto jsme v přípravě udělali vše. Forma je u závodníků dobrá a věřím v dobrý výsledek," říkal Bednář. K šampionátu se v Deníku vrátíme. Šimon Vaníček, momentální lídr týmu, potvrdil svoji výbornou formu před MČR na Krakonošském cyklomaratonu, kde startoval společně s Tomášem Bakusem. "Šimon obsadil druhou příčku, jen těsně mu uteklo vítězství po prohraném spurtu," dodal Michal Bednář.