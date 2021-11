Mladý borec si šel pro vítězství zcela nekompromisně a v semifinále byl hotový s Radomírem Dočekalem z Palec Gym Praha hned v prvním kole. Vyhrál jasně k.o. a ušetřil tak spoustu sil na finále. „Určitě mi to pomohlo. Byl jsem zahřátý a nic mě nebolelo. Bylo fajn, že utkání mělo rychlý průběh, nemusel jsem se dlouho trápit a byl jsem čerstvý do dalšího zápasu,“ pochvaloval si hladkou semifinálovou výhru.

To Dominik Bartoš (Aplik Muaythai Praha) byl ve finále tvrdším oříškem. Tři kola zvedala nesmlouvavá bitva slušně zaplněnou Gerberu ze sedadel a mladý Jihočech nakonec slavil vítězství 3:0 na body. „Dominik je zkušený borec a už jsme spolu měli jít v republikovém poháru. To jsem ale byl nemocný, tak to vyšlo až teď v pyramidě. Finále bylo hodně fyzicky náročné. Když jsem viděl krev na jeho nose, tak jsem ho zkusit házet, ale on pořád stál. To bylo trochu demotivující, ale nakonec to vyšlo,“ konstatoval s úlevou v hlase.

Výhra na galavečeru doma v Gerbeře je pro něj velice cenná. „Jsou to pro mě další zkušenosti a nově otevřené dveře. A hlavně tréninkový kemp v Thajsku, kde se nejvíc posunu,“ neskrývá nadšení z ceny pro vítěze pyramidy.

Gladiátoři se v Gerbeře líbili, domácí Michal Pakiž si vybojoval měsíc v Thajsku

Že by tuto možnost nevyužil, o tom prý vůbec neuvažuje. „V tomto roce budu maturovat, tak přemýšlím, jak to všechno zvládnout. Ale určitě do Thajska vyrazím,“ ujistí.

Pakiž začínal v Gladiators Gym u trenéra Michala Nováka s taekwondem. „Potom jsem se posunul k thajskému boxu, který je mi bližší,“ vysvětluje. Stále populárnější MMA ho zase až tolik neláká. „To je taková ulice v chráničích. Nejvíce použitelná disciplína v praxi,“ směje se.

Do budoucna je jeho cílem titul profesionálního mistra republiky v thajském boxu. „Už mám titul mistra Rakouska v K1, ale thajský box je pro mě priorita,“ zdůrazní.