Na druhé frontě s překážkami úřadoval další vícebojař, junior Petr Svoboda z VS Tábor. V rozběhu byl šestý jen o setinu horším výkonem za svým krajským rekordem 8,14, ve finále doběhl třetí v krajském rekordu 7,91!

Za hodinu po překážkách začal dorostencům závod v dálce. Michal Rada jej načal 673 a byl průběžně třetí, třetí zůstával i po druhé sérii se 695, v páté po dvou přeslapech dal 704, ale Daniel Hanzelka z Kopřivnice předvedl 706 a posledním skokem, osobákem 714, se vyhoupl pro zlato Milan Tobiška z Pardubic! Rada se loučil rovnými sedmi metry, bronzová medaile mu ovšem taky sluší, oba soupeři na bedně nad ním jsou o rok starší!

Dvakrát prohrávali, nakonec ale na jih vezou cenný bod

Na 3000 m dorostenek vydřela 16letá Adéla Štefanová (Sok, trenér Petr Bahenský) stříbro časem 10:27,01. Diktovala tempo v celém závodě (kilometr 3:16,58, 2000 m 6:44,70), pak se prosadila Klára Bittnerová z Chomutova (10:12,41). Pět závodnic z prvních sedmi si zaběhlo osobní maxima, rekord si udělala i dvanáctá Marie Tichá (Sok) 11:30,17. Na stejné trati dorostenců porazil Antonín Kinšt (NV) na 5. místě časem 8:57,01 o sekundu šestého Filipa Toula (ČD) 8:58,08, dvanáctý byl Vojtěch Kopecký (Sok) 9:32,12.

Z dalších výkonů Jihočechů: 60 přek. 8. Nina Radová (Sok) 9,02 (v rozběhu osobní rekord 8,81 a přímý postup), 9. Michaela Běhounová (VS) 8,79 - osobní rekord, jun. 20. Melanie Turková (VS) 9,29 - druhá letos v kraji, 15. Vojtěch Štika (Sok) 8,62, 60 m dor. 11. Martin Dušek (VS) 7,27 - vyr. osob. rek., 16. Linda Marušová 7,96, jun. 6. Kateřina Marušová 7,81 - jedenáctá všech dob v kraji, rozběh 7,88, dálka jun. 9. Petr Svoboda 654, dor. 10. Radová 514 (na 3. pokus, k dalším skokům potřebovala o dva centimetry dál, 800 m dor. 4. Adéla Holubová 2:19,56, 23. Tereza Říhová 2:33,10, jun. 20- Lucie Bahenská 2:28,10, 400 m dor. 11. Ema Albrechtová (Sok) 59,38 - osob. rek., druhá 16letá na startu, 21. Klára Konfrštová (Pí) 60,75, jun. 3. Lurdes Gloria Manuel (VS) 55,93, 19. Amálie Řehoušková (Sok) 60,31 - os. rek., trojskok jun. 8. Tomáš Johaník (Sok) 13,04, 3000 m jun. 5. Barbara Kostková 10:51,67, 6. Tereza Buštová (obě Sok) 10:52,98, 9. Michaela Mikešová (ČD) 11:00,04, vždy osobní rekordy.