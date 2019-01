České Budějovice – Herna Pedagogu na Branišovské ulici bude v sobotu dějištěm krajského přeboru ve stolním tenisu. Začátek prestižního turnaje je v 9 hodin.

Michal Vávra | Foto: Deník/ Jan Škrle

Na seznamu přihlášených figuruje dvaatřicet mužů a čtyři ženy. Hrát se budou dvouhry, čtyřhry a mix. Dvouhra mužů se vzhledem k většímu počtu přihlášených odehraje vylučovacím systémem na čtyři vítězné sady.



Mezi muži bude titul obhajovat dlouholetá jihočeská jednička Michal Vávra, jenž bude k favoritům patřit i letos. Ve své kariéře už přebor ve dvouhře ovládl třináctkrát. Čtrnáctý titul by pochopitelně získal rád, ale zase až tak moc v něj nevěří. „Jdu se především rozehrát na druhou polovinu sezony," tvrdí legionář z německého Nassau.



Největším problémem pro něj jsou plastové míčky, se kterými se přebor bude hrát. „V Německu pořád ještě hrajeme s celuloidovými a rozdíl tam samozřejmě je," připouští. „Kluby v naší soutěži dostaly před sezonou možnost výběru a až na jeden všechny zvolily celuloid. S plastovými míčky jsem toho moc nenahrál, ale kousat budu," vzkazuje svým soupeřům.



Na přebor by dle přihlášek měla dorazit prakticky kompletní jihočeská špička. Kromě nasazené jedničky Vávry nebude chybět ani loňský finalista Milan Zaunmüller z Prachatic. Přijedou také jeho druholigoví spoluhráči Petr Kaštánek s Miroslavem Bauerem. Účast potvrdili rovněž rakouští legionáři Jan Duspiva, David Calta a David Šimoník. Na domácích stolech bude chtít zlobit i Pavel Kortus mladší z Pedagogu. „Konkurence bude opravdu silná," těší se Vávra.



Na Pedagogu se krajský přebor mužů a žen uskuteční vůbec poprvé v historii. „Je dobře, že se tento turnaj opět vrátil do krajské metropole. Na účasti je to znát," chválí jihočeský lídr.



Nejlepších šest mužů a dvě ženy si zajistí postup na mistrovství republiky, které se uskuteční v březnu v Jablonci nad Nisou. „Pokud se kvalifikuji, tak určitě pojedu, " ujistí Vávra. „Sice tam už patřím k nejstarším, ale pokud nemám termínovou kolizi se zápasem v Německu, tak účast na mistrovství republiky nikdy neodmítnu," říká největší favorit přeboru.