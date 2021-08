Na mistrovství Evropy v plážovém volejbalu ve Vídni byl jeden český pár, který reprezentoval Sokol Hluboká. Bohužel po zdravotních potížích se dvojice rozpadla ještě dřív, než do turnaje stačila zasáhnout. Pokračovala tak jen Kvapilová.

Michaela Kubíčková a Michala Kvapilová cestují do Vídně na ME | Video: Deník/ Kamil Jáša

Mohl a měl to být jeden z vrcholů jejich kariéry. Michaela Kubíčková a Michala Kvapilová se sice neprobojovaly na Oh do Tokia, ale na ME do Vídně se těšily. Dokonce tam i odcestovaly. Vlakem. "Je to pro nás takový relax," vyjádřily se k cestě do Rakouska.