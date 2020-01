Skvěle si vedl ve čtvrté etapě Rallye Dakar motocyklista Martin Michek. Zajel devatenáctý čas a v průběžné klasifikaci se jako nejlepší český jezdec posunul už na 22. příčku.

Martin Michek | Foto: Deník/ Karel Vlas

Na trase 453 km dlouhé rychlostní zkoušky mezi městy Naúm a Úla si Jihočech, který je na nejslavnější soutěži světa nováčkem, počínal jako zkušený mazák. „Dnešní porce šesti set padesáti kilometrů, to byl skutečný masakr. Z toho více než čtyři sta padesát byla speciálka. Jsem rád, že jsem dojel zdravý a celý do cíle. Celá etapa byla hodně kamenitá. Poslední kilometry, kdy jsme museli šplhat po horách, byly opravdu ostré. Byl to takový šílený trial, který nemám úplně v lásce. To se ještě musím pořádně naučit. Nicméně jsem rád, že jsem to zvládl. Přejezd do cíle byl sto kilometrů, takže tam jsem si trochu oddychl. Musím poděkovat všem, kteří mě podporují a pomáhají mi. Fanděte dál, budu do toho dál dávat absolutní maximum a uvidíme, co se z toho vyvrbí,“ okomentoval čtvrtou etapu náročné soutěže.