Přítomné uvítal prezident Jihočeského tenisového svazu Miloslav Hlaváček. „Ne všude se Kanáří naděje předávají v tak slavnostní atmosféře jako v naší oblasti,“ podotkl na úvod Miloslav Hlaváček. Tím, že je anketa slavnostně vyhlašována, dostává ještě významnější ráz. Miloslav Hlaváček připomněl, že anketa je určena pro tenisové naděje do šestnácti let. Dalším pravidlem je, že každá tenisová naděje z oblasti může ocenění dostat pouze dvakrát.

To se povedlo Tomáši Fenclovi, který se stal laureátem už za rok 2021. I tehdy byla oceněnou hráčkou jeho klubová kolegyně, tenkrát Vendula Mojžíšová. „Tomášovi bude šestnáct let a trofej už dostává podruhé, takže naposledy,“ potvrdil Miloslav Hlaváček. Omluvil Jihočešku Janu Strniskovou, která se měla zúčastnit předávání trofejí za Český tenisový svaz. Má na manažerské pozici celostátního svazu tenistů v gesci sportovní úsek.

Oceněné i ostatní přítomné pozdravil také Jakub Ptošek, který zastupoval jednoho ze sponzorů. Podotkl, že vyhlašování Kanářích nadějí je poctou, do které se společnost Amer Sports, zastupující značku Wilson v České republice, ráda zapojuje. Oběma oceněným předal šek ve výši 10 tisíc korun.

Hana Votavová i Tomáš Fencl mohou považovat loňský rok za úspěšný. I proto, že hráli naposledy v kategorii mladších žákyň a starších žáků, mohli jako zkušenější mezi vrstevníky svůj um využít a uhrát cenné výsledky.

Hana Votavová dokázala v kategorii mladších žákyň vyhrát dva turnaje mladších žákyň v kategorii C. Jednou v hale, jednou venku. Vyhrála letní oblastní přebor a hrála finále halového přeboru oblasti. Dále byla pětkrát ve finále a třikrát v semifinále. Bylo to v halách ve Žďáru, v Březnici a v Jindřichově Hradci.

Tomáš Fencl měl hodně povedený rok. Dokázal vyhrát turnaj kategorie A v Houštce u Staré Boleslavi a byl druhý v dalším turnaji kategorie A starších žáků v Třebíči. Přitom vždy nebyl mezi prvním čtyřmi nasazenými. Zvlášť turnaj v Houštce jako by na rozloučenou s kategorií starších žáků byl v jeho provedení excelentní. Porazil i dva hráče Prostějova.

Výčet jeho loňských úspěchů je obsáhlý. I když neměl dost bodů k tomu, aby byl nasazený, postupoval často do závěrečných kol. Naprosto bezkonkurenčně vyhrál oba oblastní přebory starších žáků. V hale ztratil ve čtyřech utkáních celkem dva gamy. V letním přeboru přišel dokonce pouze o jeden. Sedmkrát vyhrál set kanárem, 6:0.

Tomáš Fencl se svými výkony zařadil mezi tuzemskou elitu starších žáků. Jihočeská oblast neměla dlouho tak dobré zastoupení v kategorii. V halovém mistrovství republiky starších žáků vyřadil Jihočech v prvním utkání nasazenou dvojku Kreysu a po další výhře s Kašpárkem si zahrál čtvrtfinále. V letním mistrovství republiky ho v osmifinále vyřadil pozdější finalista Köhler. Tomáš Fencl mu však porážku na turnaji v Houštce oplatil - nasazenou jedničku ve finále jako pátý nasazený přehrál 6:4, 3:6, 6:4. (jts)

Z výsledků roku 2023

Hana Votavová:

Turnaje - hala:

1. Konstruktiva (kategorie C)

1. Kaplice (C)

2. Březnice (C)

2. Havlíčkův Brod (C)

Venku:

1. Kaplice (C)

2. Žďár nad Sázavou (C)

2. Klatovy (C)

Oblastní přebory - v hale: 2. místo, venku: 1. místo

Tomáš Fencl:

'Turnaje v hale:

1. Vestec - Praha (kategorie C)

2. Říčany (C)

Čtvrtfinále Říčany (A)

Semifinále Říčany (B)

Semifinále Česká Třebová (A)

1. v oblastním přeboru

Čtvrtfinále na MR

Venku:

Čtvrtfinále Hradec Králové (A)

1. VITON České Budějovice (B)

Čtvrtfinále Vítkovice (A)

1. Znojmo (B)

2. Třebíč (A)

1. Houštka (A)

Osmifinále na MR

Oblastní přebory - v hale i venku: 1. místo