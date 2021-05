Patří do generace, která dělila sporty na letní a zimní. A jako další vrstevníci se také uměl postavit k mnoha sportům. Zvládal lední hokej, fotbal, tenis, stolní tenis nebo házenou. Na slušné úrovni uměl v zimě lyžovat na běžkách i sjezdovkách.

V osobním životě se v roce 1958 oženil s o šest let mladší paní Jaroslavou, se kterou žije v Dobré Vodě u Českých Budějovic dodnes.

Tehdy se rozhodl, že se bude dál věnovat hlavně svému nejoblíbenějšímu a nejúspěšnějšímu sportu, tenisu. Dokázal se vypracovat na jednoho z nejlepších hráčů v Jihočeském kraji.

Hrával za tenisový oddíl při TJ Koh-i-noor České Budějovice. Patřil k oporám oddílu v celostátních soutěžích družstev a dařilo se mu i mezi jednotlivci, kde vítězil v krajském přeboru i na turnajích.

Povedlo se mu za jeden víkend vyhrát krajský přebor ve dvouhře, čtyřhře i mixu. To dokázal málokdo. Za tři dny sehrál tucet zápasů. Později se mu stejný výsledek se třemi krajskými tituly za víkend povedlo zopakovat.

Vše zvládal i se značným handicapem. V dětství se zranil a natrvalo měl napevno srostlý a neohebný loketní kloub pravé ruky, ve které držel raketu. Možná i proto měl jako jednu z vlastností velikou zarputilost. Nedával žádný míček zadarmo. Uměl si promyslet taktiku a vše podpořil výtečnou kondicí.

Také proto byl spolu s dalším hráčem z Českých Budějovic Františkem Jankovskim výtečný v deblu. Prohnali spoustu soupeřů včetně tehdy nedostižných dvojic z Prahy. „I v Praze by mohli slavní hráči tehdejší historie ještě dnes vyprávět, jak je tahle dvojice vyváděla z rovnováhy,“ podotkl syn oslavence Miroslav Vaníček mladší. I on už je pamětníkem, je mu 61 let.

Jeho otec byl ještě jako aktivní hráč tenisovým koučem, rozhodčím, organizátorem turnajů či vedoucím družstev. Po roce 1989 se tenisté Koh-i-nooru osamostatnili a založili klub LTC České Budějovice. I tam byl Miroslav Vaníček stále činný. Řadu let věnoval veteránskému tenisu, pořádal turnaje. Pozici hráče i činovníka postupně převzal syn Miroslav, kterého otec k tenisu přivedl. Naučil jej tenisové údery i taktiku a předal spoustu zkušeností. Žijí společně na Dobré Vodě. Miroslav Vaníček starší sice už nemůže na kurty, dění zdejšího mladého tenisového klubu však stále pečlivě sleduje.

Potěšilo ho, když mu k jubileu a stálému zdraví blahopřála celá rodina. Přišly i pravnučky, šestiletá Zuzana a devítiletá Jana, osmnáctiletá vnučka Eliška či vnuk Hynek Čížek. Devět svíček na dortu představovalo devět křížků velmi zdatného sportovce. (jts)