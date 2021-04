Jak se zdá, amatérské soutěže by mohly dostat zelenou. Už brzy. Možná dokonce v polovině dubna. “Mě to hrozně ničí. Příšerně,” pojmenoval situaci jeden z nejzkušenějších trenérů napříč sporty Miroslav Vondřička. V minulosti vedl československou ženskou basketbalovou reprezentaci, teď sleduje výkony v profesionálním sportu, ale věnuje se ve Strakonicích, kde žije, i mládeži. “Mám vůbec obavy, aby se soutěže v nové sezoně rozeběhly,” vyjádřil, jaké starosti mu letí hlavou. “Snad vir ustoupí, snad budeme proočkovaní,” dodal.

Aktuálně by návrat dětí do tělocvičen, pokud to situace dovolí, přivítal s nadšením.”Mám strach, abychom tuto generaci dětí neztratili.” Miroslav Vondřička chválí všechny trenéry, kteří podle něj mají složitou situaci. “Online příprava se sice všude propaguje, ale je to také poloviční řešení. Děti potřebují hrát zápasy. Když je nemají, mám obavu, aby se ze sportovního prostředí nevytratily.” Vondřička chápe těžkosti trenérů ve všech sportovních odvětvích. “Mají to strašně složité. U nás v klubu dělá ohromnou práci Radka Drnková. Vede si statistiky, děti běhají v přírodě, některé už zvládly třeba i pětapadesát kilometrů,” chválí zkušený basketbalový trenér, který už se ale stejně nemůže dočkat, až se děti zase vypraví na trénink a na zápas do tělocvičen. Tak snad to opravdu bude brzy.