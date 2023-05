Legendární strakonický trenér Miroslav Vondřička slaví kulaté narozeniny. Narodil se 29.5. 1933 v Bratislavě. Klub připravuje speciální turnaj, v kategorii U11 budou děti hrát v sobotu 3.6. Podívejte se na video, kamera Deníku zachytila nevydařenou baráž strakonického týmu s Brandýsem.

Strakonicím se poslední dva zápasy v sezoně nepovedly. Proto sestupují z nejvyšší soutěže | Video: Deník/ Kamil Jáša

Legendární strakonický basketbalový trenér Miroslav Vondřička slaví 90. narozeniny. K velké řadě gratulantů se připojují také členové sportovní redakce Deníku.

Kulisy oslav devadesátin mohly být i veselejší. Jenže klub Vondřičkova srdce sestoupil z extraligy. Ani v době přijímání gratulací se Miroslav Vondřička ožehavému tématu nevyhýbá. "Hráli jsme špatně. Hodně špatně. Mizerně. Přesto jsem věřil, že se zachráníme," glosoval nešťastný průběh baráže Strakonic s Brandýsem. Rozhodl patrně druhý zápas série ve Strakonicích. Kdy se domácí tým po hrůzostrašném začátku (podívejte se na video u tohoto článku) dostal z nejhoršího, obrátil výsledek, chvíli i vedl, ale koncovku totálně zpackal. Místo záchrany byl stav 1:1 na zápasy, cesta do Brandýsa, dál už to příznivci basketbalu dobře znají. Došlo i na slzy…

"Pro mě to je zklamání," říká Vondřička bez zaváhání. Bez omluv. Strakonice, které mají výbornou mládež, do nejvyšší soutěže žen patří. Jenže teď v ní nebudou. "Nejvíc mě mrzí výkon," pojmenoval to, co diváci sledovali v průběhu celé sezony. Vlastně spíš v průběhu několik sezon. Začátek domácího zápasu s Brandýsem poznamenala nervozita strakonických hráček. Trenér Vondřička nikdy nešel pro ostřejší slovo daleko. "Bylo to hrozné. Prostě hrozné. Mám spoustu výhrad. Měli bychom daleko víc trénovat," říká Vondřička, který se na malou chvíli zamyslel a zopakoval, co je podle něj nejdůležitější: "Musíme daleko víc trénovat. Musíme podkošové hráčky využívat víc v prostorech pod košem," přidal i odborný pohled." Zkušený trenér vždy kladl důraz na pohyb. Práci v defenzivě. Na rychlost nohou. Tentokrát nemohl být spokojený ani s útokem. "Máme podkošové hráčky někde na šestce, to je pak brzda pro ostatní. Já do toho ale nemůžu mluvit…"

Ale může. A měl by. Je mu devadesát, něco s basketbalem prožil. Dobře se dokáže vcítit do myšlení hráček, i když, jak sám dobře poznal, u žen to není nic jednoduchého. "Hráčky si věřily, venku první zápas vyhrály, ale když jim to nešlo, úplně se sesypaly."

Připomínat všechny jeho úspěchy by zabralo na deset článků. Rodák z Bratislavy se usadil ve Strakonicích, kde je doma. Odtud vždy vyrážel k velkým zápasům. Třeba i na olympijské hry a mistrovství světa. Teď i radostnou oslavu pokazil zážitek z baráže. "Pro mě to je úplně tragédie," říká Vondřička. "Doufal jsem, že se udržíme, i když jsme opravdu hráli hrozně špatně."

Co mu naopak dělá radost je práce trenérů u strakonické mládeže. Radku Drnkovou chválí za přístup k tréninku. "Máme dobré děti," přikyvuje oslavenec. "Do patnácti let jsou výborné. Mají dobré vedení, jsou tam dobré trenérky. Pak se to ztrácí. Já si prostě myslím, že málo trénujeme. Dřív jsme trénovali daleko víc hodin," opřel se o své zkušenosti prožité a získané přímo v hale. "Čas na tréninku ničím nenahradíte, když trénujete málo, tak to prostě hráčkám schází."

Pohled na basketbalové mládí Miroslava Vondřičku nabíjí optimismem. "Ale musíme se dál hráčkám věnovat. Pokud budeme pokračovat v péči, jakou dětem dává Radka Drnková, tak věřím, že se to projeví. Ale bez většího počtu hodin v tréninku to nepůjde."

Turnaj Miroslava VondřičkyZdroj: DeníkVe své bohaté trenérské kariéře platil Vondřička na lavičce Československa za specialistu na Rusky. Na tehdejší téměř neporazitelný Sovětský svaz. Co říká současné situaci na mezinárodní scéně? "Já vím, že za to ty hráčky nemohou," vyjádřil se k zákazu pro Rusky a Bělorusky hrát mezinárodní soutěže. "Já ale Rusy nikdy neměl rád. Zákazy nikdy dobré nejsou, ale prostě ty země vyvolaly válku. Když jsme před lety porazili Sovětský svaz, tak nás taky nepustili na mistrovství světa, abychom je tam náhodou neporazili," připojuje historku, kdy zlatý tým z ME necestoval na MS do Brazílie. Nemohl. Nesměl. "Rusky tam tehdy vyhrály. Tak já to teď cítím i jako takovou odplatu." K faktu, že právě Vondřičkův styl na ruskou mašinu platil, má oslavenec skromné vysvětlení: "Sám ani nevím, jak to bylo, měl jsem štěstí. Ale motivaci jsem proti nim měl obrovskou. " Legendární trenér na MS v Malajsii, kde dokormidloval československý tým na čtvrté místo, měl s ruským kolegou konflikt. "Já na něj tehdy křičel, ať táhne pryč, že mu to jde jenom s tanky. My skončili bez medaile, ale Rusky jsme porazili," připomněl šampionát, kdy ze hry o medaili vyřadily tehdejší Československo zranění Blažkové a presink soupeře z Kuby.

Miroslav Vondřička slaví 90. narozeniny, přejeme hodně zdraví a víc radosti ze strakonického basketbalu.