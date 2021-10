Do svých čtyř let neslyšel Michal vůbec nic. Pak mu byl voperován Kochleární implantát, díky kterému se mu změnil svět. „Od té doby vlastně normálně komunikuji s okolím, v současnosti jsem schopný komunikovat i telefonicky,“ říká Stanovský. Na trati je to však trochu jiné. „Vzhledem k tomu, že vnější Kochleární implantát na závodech nenosím, tak vše vnímám pomocí zraku. S trenérem máme domluvená určité gesta, která mi pomáhají v tom, jestli držím stanovené tempo nebo jestli mám zrychlit. S ostatními běžci většinou nijak nekomunikuji. Na tréninku nosím vnější řečový procesor, takže tam se domluvíme mluvenou formou,“ popisuje rodák z Ostravy, v níž se sportem začínal.

Vytrvalec Michal Stanovský si v polské Varšavě doběhl v maratonu neslyšících pro zlatoZdroj: Foto: Deník/ Roman Kaut

Atletice se věnuje od sedmi let. Na běh se specializuje od osmnácti. V té době měl prý motivaci kvalifikovat se na juniorské ME, od 10 let později však svoje ambice výrazně překonal. Na polském MS pro neslyšící zaběhl maraton za 2:29,40, čímž si zajistil zlatou medaili. „Moc to pro mě znamená. Na maraton jsem se nějak extra nepřipravoval. Chtěl jsem uspět na dráze v závodech na pět a deset kilometrů, což se díky dvěma šestým místům povedlo. Věděl jsem, že mám splněno a nebyl proto na tento závod nějak extra nervózní,“ nastínil. „V silné konkurenci běžců z Afriky jsem ani neočekával, že bych mohl vyhrát. Mým velkým přáním bylo zlepšit svůj národní rekord neslyšících a doběhnout na pódiu. O to větší překvapení bylo, že se mi povedlo vyhrát a po Lence Matouškové, která letos zvítězila v hodu diskem, získat pro Česko historicky druhé zlato na MS v atletice neslyšících,“ prohlásil Stanovský.

Atlet SSK Vítkovice přitom po zdravotních problémech přemýšlel, že se sportem skončí. Ale věren svému životnímu postoji to znovu nevzdal. „Mým největším vzorem je Emil Zátopek, který svým přístupem a tréninkem dosáhl velkého úspěchu. Snažím se to dělat podobně,“ přiblížil. Zatím tou poslední odměnou mu je zlatá medaile, velký pohár a splněný sen. Má však i další sportovní přání. „Jedním z nich je účast na deaflympiádě, což je olympiáda neslyšících, která se koná příští rok v květnu v Brazílii. A tam jsem se už kvalifikoval,“ oznámil spokojeně.

Vytrvalec Michal Stanovský si v polské Varšavě doběhl v maratonu neslyšících pro zlatoZdroj: Foto: Deník/ Roman Kaut

Vzhledem ke své současné fazoně by se rád prosadil i na Mattoni 1/2Maratonu v Českých Budějovicích, kde by rád překonal osobní rekord 1:10,08. „Tenhle čas jsem zaběhl pouze dva týdny před mistrovstvím světa, kde jsem to bal spíše jako tempový trénink, protože jsem to šel z plného tréninku. Mým cílem je nyní zaběhnout pod 1:09,“ prozradil člen tréninkové skupiny Gusta Team, jejímž koučem je Augustin Šulc. „Často trénuji se Simonou Vrzalovou, účastnicí olympiády v Tokiu, se kterou jezdíme společně na soustředění. Dále mám dva sparingpartnery, se nimiž se motivujeme a pomáháme si k lepším výkonům. Trénuji každý den, často i dvakrát denně, na soustředění až třikrát.“

Jednou by se Michal rád stal trenérem sám. „Chtěl bych pomáhat neslyšícím dětem, kteří by mohly navázat na naše úspěchy. Mnozí možná ani nemají ponětí, že existuje nějaký sport neslyšících a nějaké vrcholné akce,“ litoval Stanovský, který se sportovní kariéře může naplno věnovat díky finanční podpoře Národní sportovní agentury, Českého svazu neslyšících sportovců a Centra

Individuálních Sportů Ostrava. „Poděkovaní samozřejmě patří celé mé rodině a trenérovi, bez kterých bych nedosáhl takového úspěchu, jako teď na mistrovství světa,“ dodal. (jiriuhlir)