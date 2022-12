To se nepovedlo. Hokejoví fanoušci se zlobí. Budvar arénou zněla ruská Kalinka

A protože v pohárové Evropě proti sobě nastupují české a švýcarské týmy, sleduje bývalé libero Ženevy, jak se komu daří. Liberec vypadl z pohárového play off právě se Ženevou. "Ano, překvapilo mě to," přikyvuje Petr Kovář. "Překvapilo mě to velice," dodává a s úměvem připojuje ještě jeden postřeh: "Překvapilo to i samotné Ženevčany."

Ve Švýcarsku má český volejbal podle Kováře velmi dobré jméno. "I čeští hráči," doplňuje. "Myslím, že Liberec podcenil na domácí palubovce soupeře, potom v ženevské hale s nízkým stropem se mu to těžce dohánělo."

Liberec na Ženevu nestačil, ale už je tady další bitva. Schönenwerd - Jihostroj České Budějovice.

"Byl to dobrý tým," říká Kovář na adresu Švýcarů. "Klub si zakládal na tom, že hrál pouze se švýcarskými hráči, ale i přesto se pohyboval na předních příčkách tabulky." Jihostroj má v sestavě Slováka, Argentince a Nizozemce. Měl by být v roli favorita. Petr Kovář pobaveně říká: "Já se Schönewerdem za celou moji kariéru nikdy neprohrál." Detailní pohled do švýcarské nejvyšší volejbalové soutěže je docela zajímavý. "Švýcarům se moc nechce hrát na profesionální úrovni, tedy záleží na klubech, jak dobré cizince si seženou a to se pokaždé všem nepovede. Bývalo pravidlem, že na hřišti v tamní lize musel být vždy alespoň jeden Švýcar. Přes výsledek z Liberce si myslím, že je česká extraliga na vyšší úrovni."

A proto by Jihostroj měl, nebo spíš mohl postoupit do čtvrtfinále Poháru CEV. "Určitě je favorit. Schönenwerd dokonce v posledním ligovém zápase prohrál se Ženevou nula tři. Ostuda Liberce se nebude v českobudějovické hale opakovat," tipuje Petr Kovář, že Jihostroj vyhraje doma bez ztráty setu.