Babická v sobotu dále postoupila do finále na 400 m překážek se 62,50. Suverénně šla do finále na 400 m dorostenek Lurdes Gloria Manuel z VS Tábor, která svůj rozběh vyhrála za 55,85.

Skvěle běžely 3000 m přek. juniorky Sokola. Anežka Gutwirthová byla druhá časem 11:40,85, Barbara Kostková (18) třetí za 11:45,62, pátá závod dokončila Tereza Buštová (18) za 11:58,62! Osobní rekordy si vytvořili v rozbězích na 300 přek. 9. Vojtěch Štika 40,31 a Anna Borová (VS) 45,31. Štika si zaběhl rekord i na 110 přek. 15,41. Krajský rekord dorostenek zašla na 5000 m šestá Michaela Plešáková (Sok) 28:24,24.

Nebývale úspěšní atleti - vysokoškoláci

Z dalších výsledků: dálka dor. 13. Ema Šefránková (ČZ) 503, 14. Lukáš Vacek (ČD) 612, jun. 4. Petr Svoboda (VS) 706, oštěp jun. 13. Jitka Maršálková (Sok) 35,71, 1500 m jun. 10. Ivan Brejška (Sok) 4:05,99 - vyr. osob. rek., 100 přek. dor. 23. Linda Marušová (VS) 15,21, 110 přek. jun. 17. David Czepiec (ČD) 15,38, 100 m dor. 11. Linda Marušová 12,41 - čtvrtá v kraji, jun. 10. Barbora Cílková (VS) 12,37 - os. rek., třetí, 16. Kateřina Marušová (VS) 12,55, výška dor. 8. Adéla Chválová (Pí) 158, 300 přek. dor. 22. Nela Šteierová (Sok) 46,80, trojskok jun. 12. Karolína Mášková 11,09, 2000 m přek. dor. 8. Jakub Strnad (NV) 6:42,33, 3000 m přek. jun. 9. David Pikl (ČD) 10:42,76 - os. rek., 4x100 m jun. 5. VS (L. Marušová, Barbora Cílková, K. Marušová, L. G. Manuel) 48,48.

Richard Bašta s medailemi

V plaveckém mistrovství ČR mladšího žactva v Chomutově vybojoval Richard Bašta z Písku první den dvě medaile - na 200 i 400 kraul byl druhý za 2:14,40 a 4:46,02. Na 50 kraul přidal 4. místo za 28,79, na 200 PZ byl šestý výkonem 2:40,02. Amálie Gubišová (Písek) byla čtvrtá na 200 kraul za 2:27,10, osmá na 100 prsa 1:25,89, desátá na 100 PZ 1:16,70, sedmá na 200 PZ 2:46,61 a osmá na 50 kraul 30,09. Lucie Kvěchová (Tá) skončila desátá na 200 motýlek se 3:13,31, štafeta Tábora byla sedmá na 4x50 kraul za 2:19,21.

V mistrovství ČR staršího žactva v Č. Budějovicích byl nejúspěšnější 13letý Jan Jehlík z Písku: 4. 100 prsa 1:14,56, 8. 200 PZ 2:29,74. Na 200 motýlek byla Mariia Prodan z Písku pátá časem 2:52,09. Matouš Vojtěšek z Písku skončil patnáctý na 400 kraul za 4:44,11 a dvanáctý na 200 kraul časem 2:12,41.

Sprintéři Sokola zrychlili na mítinku WACT

Open Masters v Přerově: kat. 45-49 let 50, 100 a 200 prsa 3., 3. a 4. Michal Walter (Písek) ml. 37,11, 1:26,07 a 3:09,05, 50, 200 a 100 kraul 3., 2. a 2. Michal Smažík (PlČB) 27,81, 2:23,33 a 1:02,42, kat. 65-69 let 50 kraul 2. Michal Walter st. 33,37, 5. Petr Ries (Pí) 35,01, 100 kraul 4. Walter 1:18,98, 6. Ries 1:23,40.

České akademické hry v Č. Budějovicích: 100 motýlek Ondřej Gemov (UK) 56,34, Klára Šimánová (Pard.) 1:02,63, 100 znak Tomáš Ludvík (ČVUT) 59,56, Gabriela Chudárková (Olom.) 1:06,25, 50 kraul Radim Švarc (VUT) 23,76… 9. Jan Beránek (JU) 26,00, Chudárková 27,01, 50 prsa Vojtěch Janeček (ČVUT) 29,17, Marika Surová (MU) 35,78, 400 kraul Gemov 4:05,82, Alena Benešová (MU) 4:32,66, 100 kraul Švarc 52,31… 7. Beránek 55,58, Chudárková 57,76… 9. Denisa Križanová (Tábor) 1:09,71, 100 prsa Filip Chrápavý 1:03,78, Surová 1:14,66, 50 motýlek Švarc 25,07… 8. Beránek 28,15, Surová 29,03, znak David Ludvík (MenU) 26,73… 9. Jan Váňa (JCU) 35,76, Chudárková 30,12… 10. Dominika Komichová (PlČB) 45,25, 200 PZ Chrápavý 2:08,56.. 11. Filip Michálek (JH) 2:30,19, Alena Benešová (MU) 2:24,77.

Budějovický meziklubový pohár: 50 prsa (28 a 33 start.) Sofie Nezvalová 34,83 a Tobiáš Zubr 40,40, 50 kraul (30 a 40) Nezvalová 29,12, Hedvika Podruhová 29,57, Jan Brůna 25,38, Jiří Václavík 25,47.