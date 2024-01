Zdeněk Štybar je a navždy velkou cyklokrosovou hvězdou. Ať už dopadne jakkoli. "Pracuju na tom, abych byl na mistrovství světa co nejlépe připravený," říká před závodem, který by pro něj mohl být posledním startem v kariéře. Bude? Nebo Štybar ještě najde sílu k dalšímu pokračování? "Start Zdeňka Štybara je velkým lákadlem," shodují se experti. Český šampion vyrazí na trať MS s obrovským odhodláním. "V Táboře to znám dokonale, to je pravda, není ale špatné si pocity z tratě osvěžit," říká Štybar před víkendovým mistrovstvím České republiky 2024.¨