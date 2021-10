Trenérka moderních gymnastek SKMG Máj České Budějovice Ivana Pokorná nachystala závodnice skvěle na další sezonu. „Trénujeme, co se dá, chystáme se na podzimní soutěže,“ říkala těsně před MČR, ke kterému se ještě v Deníku vrátíme. „Mistrovství republiky je vlastně v nejvyšších dvou kategoriích,“ upozornila na šampionát pro mistrovskou třídu a juniorky.

Ivana Pokorná vede na tréninku moderní gymnastky SKMG Máj České Budějovice | Video: Deník/ Kamil Jáša

Co je pro gymnastky ze druhé poloviny roku nejdůležitější? Kromě třídenního MČR v Brně taká OIG Power Cup a Rycon Cup. Talentované gymnastky trénovaly už od poloviny července. Ne uvnitř, ale venku. „Začínaly jsme venku, ale potom jsme se přesunuly do haly a vlastně celý srpen jsme trénovaly dvoufázově.“ Gymnastky SKMG Máj Č. Budějovice vyrazily na tradiční soustředění do Netolic. „Snad kromě výšky haly je to tam pro nás ideální,“ podívala se zkušená trenérka ke stropu Sportovní haly v Č. Budějovicích. „Tady je strop deset metrů, pro ty starší už to také nestačí, ale hala není ani moc vysoká, ani moc nízká, je pro nás ideální.“