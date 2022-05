Mistrovství světa bude v Ostravě, Karolína Beranová skvěle v Lounech

První ze tří nominačních závodů na ME a MS ve sportovním aerobiku a soutěži Fisaf Fitness družstev pro I. VT se konal v Lounech. O termínech a místech konání šampionátů je už rozhodnuto. ME se uskuteční na začátku června v Bruselu a MS v listopadu na domácí půdě v Ostravě. "Je to doma, mohlo by dorazit hodně fanoušků, kamarádů," uvažuje o MS Jihočeška Karolína Beranová.

Tým SK Romany Beranové (zleva) Lucie Karásková, Barbora Kuželová, Karolína Beranová | Foto: Deník/ SKRB