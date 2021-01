„Bezpečnostní opatření byla opravdu obrovská, udělali jsme všechno, aby u nás covid neměl šanci,“ říká předseda cyklokrosové komise Českého svazu cyklistiky Petr Balogh.

K trati dorazila speciální firma, která dezinfikovala, co se dalo, pořadatelé dokonce upravili program závodů SP tak, aby se závodníci z jednotlivých kategorií vůbec nepotkávali. „Byla to bublina, ve které byli všichni účastníci. Instrukce měli ti, kteří závodníky ubytovávali, kteří zajišťovali jejich stravování," dodal Petr Balogh, který si pochvaloval také spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje. „Kvetoslava Kotrbová nám ohromně pomohla, byla dokonce součástí organizačního výboru,“ zmínil jméno ředitelky KHS.

A jak by se první muž českého cyklokrosu zachoval, kdyby se rozhodoval dnes? Jaký verdikt by padl? Epidemiologická situace se nelepší, spíš naopak. Rozhodl pro pořádání SP znovu? „Rozhodl bych se stejně. Určitě ano,“ přikyvuje Petr Balogh v úvodních dnech roku 2021. Jeho názor podpořili svými výsledky hlavně reprezentanti České republiky, kterým se na domácí trati dařilo. Ne v kategorii Elite, ale v dalších závodech. A to je příslib. „Třeba junioři mi udělali obrovskou radost. A nejenom mně, ale celé cyklokrosové obci.“ A také fanouškům českého sportu.

Matěj Stránský porazil všechny. Překonal sám sebe, předjel své soupeře. První místo v cíli mu, s jeho širokým úsměvem na tváři, moc slušelo. Bylo by pro český cyklokros úžasné, kdyby se mu povedl i závod MS 2021. Světový šampionát se pojede na konci ledna v belgickém Ostende „Se všemi závodníky, kteří jezdí Světový pohár, se znám, jsem schopný s nimi jezdit, takže bych se pokusil o co nejlepší výsledek, o top tři, nebo i o první místo. Nebo něco takového," řekl Matěj Stránský. A kdyby to v Belgii na MS opravdu medailově „cinklo“, byla by to dobrá zpráva.

Pro trenéry a závodníky by to byl vzkaz, že se vydali správným směrem. Matěje Stránského chválí za přístup ke sportu i šéf českého cyklokrosu Petr Balogh. „Matěj je skromný a pracovitý, je talentovaný, ale myslím, si, že není sám.“ A okamžitě z rukávu vysypal jména, o kterých v budoucnu ještě uslyšíme. „Matyáš Fiala, Kopecký, Jindřich, Seeman, to je generace opravdu talentovaných cyklokrosařů.“

Právě oni už mají dílčí zkušenosti s tréninkem v Belgii a Nizozemsku. Při vší úctě k českému prostředí by jim ale „výlet“ prospěl. Dlouhodobější trénink v místech, kde jezdí ti nejlepší na světě, by je posunul kupředu. „Dostali už nějakou nabídku, něco je aktuálně v jednání, ale všechno se zhatilo současnou covidovou pandemií,“ vysvětluje Petr Balogh a přidává i konkrétní informace: „Pro mládež závody v zahraničí nebyly, konaly v České republice, ale v Belgii byly zrušeny do patnáctého ledna.“

A to je nepříjemnost. „V tom je veliké martyrium talentovaných cyklokrosařů.“ Balogh vidí budoucnost českého cyklokrosu v docela světlých barvách. „Opravdu teď máme tři nebo čtyři závodníky, které jsme tady možná deset let neměli.“ I mladíci se teprve učí, jak vypadá upravená táborská trať. V roce 2024 už ji budou znát dokonale. „Je těžká,“ shodli se všichni. „Zploštili jsme ji, aby byla přehlednější, přidali jsme výjezdy, sjezdy, zajímavé zatáčky, aby byla atraktivnější, to se, alespoň si myslím, podařilo.“