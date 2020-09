Jiří Polák (22, Sokol ČB, trenér Tomáš Najbrt) si splnil další z možná tajných snů – vybojoval titul mistra a časem 10,51 překonal o desetinu krajský rekord Martina Říčaře z Čéčovky z roku 2008! Alena Panovská (21, VS Tábor) zvítězila ve výšce se 175 centimetry.

Žádný z nich to neměl lehké. Jiří Polák byl v rozběhu diskvalifikován a po protestu oddílu mu jury povolila samostatný start. Dosáhl v něm absolutně nejlepšího času kvalifikací 10,62 a finále pak ovládl ve druhém nejlepším letošním čase sprintéra do 22 let v ČR. Panovská zase ještě na 173 prohrávala s Vlčkovou, ale třetím pokusem dala 175 už jako jediná!

Z dalších výsledků: 100 m 4. Němejc (Sokol) 10,75 – setinu za medailí, druhý letos v kraji, 100 přek. 16. Nela Nikodemová 15,83, 800 m 15. Ondřej Gloza 1:58,96, 400 přek. 13. Jan Krizan (všichni Sok) 58,77.

Rekordní běhy žákyň

V mistrovství ČR žactva v Třinci v sobotu 19. září vytvořila v rozběhu na 300 m Lurdes Gloria Manuel z VS Tábor nejlepší letošní výkon žákyň v ČR a jako první v této kategorii v historii kraje pokořila hranice 40 sekund. Zaběhla 39,67 a vymazala 26 let starý rekord Kláry Dubské (Sokol ČB) 41,32 i ručně naměřených 40,7 Aleny Zemenové ze Strakonic z roku 1974! V historickém pořadí žen kraje je před ní jen 39,19 Terezy Žížalové (SKP), která v roce 1999 tento čas zaběhla jako 18letá.

Čtrnáctiletá Nikola Musilová z Nové Včelnice znovu dvakrát zlepšila krajský rekord žákyň na 60 metrů. V rozběhu za 7,78 ubrala ze svého červnového výkonu setinu, ve finále běžela dokonce 7,76 a v absolutní tabulce jihočeských žen je už desátá, na otevřených stadionech dokonce třetí! Na medaili jí to ale nestačilo, v nesmírně vyrovnaném závodě doběhla čtvrtá, jako nejlepší svého ročníku…

Další krajský rekord zapsala Tereza Šestáková z TJ Čéčova, která se v hodu kladivem zlepšila na 39,22 metru. Rekord v chůzi na 3000 m znovu zlepšila Michaela Plešáková (VS), už na 17:15,98.

Po krajském rekordu sahala i 13letá Adéla Holubová ze Sokola ČB. V rozběhu na 800 m vytvořila nejlepší ženských výkon sezony v kraji 2:18,73 a za rekordem mladších žákyň Alice Glaserové z Č. Krumlova, starým už 32 let, zůstala sekundu.

Nejlepší letošní výkon žákyň v disku zlepšila Žaneta Pivcová (JH) na 7. místě o metr a půl na 34,54. Lídr tabulky půlkařů Jakub Janda (Sokol) zrychlil o dvě sekundy na 2:10,12 a byl v rozběhu čtrnáctý jako třetí 14letý. Z dalších výkonů prvního dne: 1500 m 13. Tereza Řádová (14) 5:19,43 – letos třetí, 14. Antonín Kinšt (14, oba JH) 4:36,69 - třetí, výška 12. Jan Sobotka (Ves.) 170, 15. Šimon Urbánek (NV) 170, 1500 přek. 16. Jakub Strnad (NV) 5:02,77, 300 m 24. Nela Šteierová (Sok) 44,60.

Krajský přebor ml. žactva ve vícebojích v Lomnici – chlapci: Michal Rada (Sok) 2572 (9,58 – 63,08 – 8,29 – 563 – 2:25,35), René Steinke (VS) 2163 (8,16), Filip Kortan (Písek) 1864, děvčata: Nina Radová (Sok) 2747 (10,37 – 35,20 – 8,47 – 500 – 2:43,07), Lucie Chmátalová (VS) 2576 (9,87 – 34,43 – 8,43 – 466 – 3:00,49), Ema Albrechtová (Sok) 2569.

Závody v Třebíči: 100 a 200 m Pavel Fleischmann (57, Mil.) 12,99 a 25,96, 200 m, výška a dálka Marek Volf (47. VS) 25,73 – 164 – 576, 800 m Václav Šejbl (76, Písek) 3:12,83, koule (4) a disk (1) Václav Sosna 12,58 a 43,72, koule, disk a kladivo Lenka Baronová 9,43 – 31,90 – 29,84, kladivo (3) a oštěp (0,5) Lenka Novotná (obě ČD) 22,63 a 25,74.