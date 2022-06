Byl to závod, jakých v sezoně moc neuvidíte. Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice zvládli pořadatelé společně se starosty obcí skvěle.

Bez potíží.

Platí to o Kovářově u Milevska, kde se jela časovka, platí to i o Mladé Vožici, kde cyklisté závodili na silničním okruhu.

A centrem města projížděl i Peter Sagan. Právě on je nejzářivější hvězdou současné cyklistiky. Třikrát vyhrál titul mistra světa. V severovýchodní části Jihočeského kraje si pro titul dojel, jako by to snad ani pro něj nebyla velká námaha.

Kdo byl přímo u trati, třeba při silničním závodě v Mladé Vožici, nebo při časovce v Kovářově, nelitoval.

Cyklistům bylo na náročné trati veliké horko, ale oni jsou na extrémy zvyklí.

Mistrem republiky v silničním závodě cyklistů se stal poprvé v kariéře Matěj Zahálka. Stříbro získal na společném mistrovství Česka a Slovenska v Mladé Vožici Jan Bárta, třetí byl Adam Ťoupalík, který pochází z Jihočeského kraje a trať v okolí Mladé Vožice zná dokonale. Slovenským šampionem je už poosmé hvězdný Peter Sagan.

Muži (197,2 km): 1. Zahálka 5:02:11, 2. Bárta -7, 3. A. Ťoupalík -11, 4. Boroš (všichni Elkov Kasper) -13, 5. Hirt (Intermarché-Wanty-Gobert) -17, 6. Vakoč (Canyon Northwave) -1:06, 7. Otruba -1:44, 8. J. Ťoupalík (oba Elkov Kasper) -1:55, 9. Řepa (Equipo Kern Pharma) -2:08, 10. Bittner (Development team DSM) -3:51.