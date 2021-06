České Budějovice - Jihočeši vybojovali druhý den mistrovství ČR juniorů a dorostu v atletice na Kladně další medaile.

Tomáš Kratochvíl. | Foto: Deník/archiv VLM

Nejcennější úspěch na sebe nechal čekat až do podvečera. V duelu juniorských dálkařů dal Tomáš Kratochvíl (Sokol ČB, trenér Jiří Couf) čtvrtým pokusem 736, ale na třetí skok Šimona Navrátila z Vítkovic to bylo málo, ten měřil 739. Jenže skvěle koncentrovaný budějovický talent skočil pátým pokusem rekord mistrovství 761 (regulérní vánek 0,4 m/s), druhý jihočeský mužský výkon všech dob, a v poslední sérii přidal další čtyři centimetry (vítr +1,5 m/s)! Z prvních šesti si pět vytvořilo osobní rekordy - soutěž jako hrom a o to cennější vítězství Tomáše! Pátý v závodě skončil David Jodl (Sokol) se 707 cm, osmý David Kubec (VS) výkonem 648.