Stanislav Gryc ze Sokola ČB se vrací k vynikajícím výkonům závodníků jeho oddílu z haly v pražské Stromovce.

Atletika - ilustrační foto. | Foto: DENÍK

"Po českém rekodu dorostu v trojskoku 15,05 Michal Rada na 60 metrů překážek zůstal časem 7,78 sekundy jen 6 setin za českým rekordem. V dálce vytvořil nejlepší letošní český výkon mezi dorostenci se 716 centimetry," připomíná.

"Jeho sestra Nina Radová na 400 metrů zvítězila ve velkém osobním rekordu 55,29 sekundy, letos nejlepším českým dorosteneckým výkonem a sedmým nejlepším historickým v ČR. Na 200 metrů opět zlepšila své osobní maximum na 25,10 sekundy."

Adéla Holubová zraje!Zdroj: ČAS

Gryc chválí i vytrvalkyně Sokola: "Adélka Holubová na 800 metrů časem 2:06,39 minuty zaostala pouhé dvě setiny za svým loňským českým rekordem a letos je nejlepší v Evropě. V dalším závodě přidala vynikající osobní maximum na 400 metrů 55,57 sekundy a je letos druhou českou dorostenkou na této trati za Ninou Radovou. Adéla Štefanová na 3000 m zaběhla druhý republikový čas 9:57,44 minuty, Barbara Kostková doběhla třetí za 11:06,8 minuty."

Další atletky školy zaběhly osobní maxima na 800 m - Nina Zajícová 2:23,55 minuty, Lucie Bahenská 2:25,01, Nela Šteierová 2:26,92. "Další členka party Ema Albrechtová zvládla opět výborně dlouhé sprinty – 400 metrů časem 59,24 sekundy a v osobním maximu i 200 metrů 26,48 sekundy. Vícebojařka Kamila Knotková vylepšila své dorostenecké maximum na 2900 bodů," dodává Stanislav Gryc.

Výtečné žactvo

Potěšitelné zprávy přišly i ze Strahova, kde Veselí pořádalo v sobotu krajské přebory jihočeského žactva v hale.

Z výsledků: 60 m Lukáš Jůza (NV) 7,65 (r 7,64), Tony Votava (ČZ) 7,69, Matěj Jurčák (Be) 7,70, Jan Hazuka (14, SKP) 7,72, ml. Nathaniel Weis (Sok) 8,35, děvčata Tereza Vozábalová (PT) 8,28, Šimona Piskačová (Sok) 8,29, Dominika Střelečková (PT) 8,31, ml. Barbora Šůnová (VS) 8,53, Amelie Luisa Kubatová 8,66 (r 8,59), Ella Kolínská (obě Sok) 8,68, 150 m Josef Kašpárek (JH) 17,98 - os. rek., Ondřej Čambal (NV) 18,37, Patrik Doubek (VS) 18,67, ml. Weis 20,65 - os. rek., Tobiáš Vansa (Mil.) 21,32, žákyně Laura Voldřichová (Sok) 19,72 - os. rek., Lucie Blažková (ČD) 20,65, Valentýna Machartová (JH) 20,71, ml. Šůnová 21,37 - os. rek., Nela Chvalová (Pí) 21,97, Jolana Ratajová (PT) 22,14, 300 m Kašpárek 38,13 - os. rek., Jurčák 40,20, Ondřej Konfršt (Pí) 41,20, Sofie Janowiaková 42,65, Piskačová 44,06, Natálie Kovářová (JH) 44,10, 800 m Christian Teca Manuel (VS) 2:25,42 - os. rek., Matěj Bouška (Chyš) 2:31,95, Šimon Brůžek (ČD) 2:32,54, Barbora Plonerová (Sok) 2:25,93 - os. rek., Karolina Bicanová (VS) 2:26,81, ml. Valérie Batelková (NB) 2:42,13, Adéla Tlamsová (Čéč) 2:42,50, Martina Kosová (ČD) 2:45,49, 1500 m Tomáš Nevěřil (VA) 5:05,86 - os. rek., Jan Junek (VS) 5:11,25, Tereza Tomečková (VS) 5:39,52.

Techniky: 60 přek. Vojtěch Kuželka (VS) 9,50, Jiří Buček (NV) 9,51, Jiří Trnka (Sok) a Eduard Straka (VS) 9,70, děvčata Simona Lomská (Čéč) 9,77, Barbora Šišková (Sok) 9,92, Jolana Prixová (PT) 9,95, mimo Sofie Janowiaková 9,16, ml. Matěj Šitera (Sok) 11,54, Martin Kálal (Mil) 11,74, děvčata Kubatová 9,91, Ema Radová (Sok) 10,38, dálka Matěj Jurčák (Be) 568, Trnka 555, Votava 537, Janowiaková 522 - os. rek., Blažková 518, Sofie Štojdlová 498, Jolana Prixová (PT) 498, ml. Jakub Mikšovský (Bech.) 479, Weis 470, Václav Jelínek (Sok) 460, Kubatová 462, Elen Domanská (12, Hoj. Voda) 461, Barbora Šůnová (VS) 455, koule Mikšovský 13,58 - os. rek., Jakub Markvart (Ves.) 12,28, Valerie Pilchová (NV) 9,92, Zuzana Motejlová (Čéč) 9,91, Lomská 9,80, ml. Martin Kalamár (Pí) 8,15, Markéta Dvořáková (Sok) 10,68.