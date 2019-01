Z mladých Jihočechů se na evropském mistrovství nejlépe umístil Adam Ťoupalík

Michael Boroš z CT Tábor dojel na mistrovství Evropy v anglickém Ipswichi osmnáctý. | Foto: Agentura Cyklistika

Ipswich – O víkendu se v anglickém Ipswichi konalo mistrovství Evropy v cyklokrosu. Závodilo se v kategoriích do 23 let, juniorů a žen. Na dalekou cestu se vypravili také Jihočeši. S reprezentačním trenérem Stanislavem Bambulou st. odcestovali také Michael Boroš a Jakub Skála z CT Tábor, kteří reprezentovali v kategorii do 23 let. V juniorech reprezentovali Českou republiku Adam Ťoupalík, závodící za CT Tábor, a také vimperský Jan Vastl.

Mistrovství Evropy, ostatně jako všechny závody podobného významu, měly vysokou úroveň. „Trať vedla parkem. Trochu jsme měli obavy z anglického počasí, ale to bylo nakonec super. Teplota okolo dvanácti stupňů, nepršelo, ale foukal dosti silný vítr," přibližuje trenér Stanislav Bambula podmínky které v Anglii panovaly.

V kategorii do 23 let se nejlépe dařilo Karlu Hníkovi, který dojel dvanáctý. Táborský Boroš skončil osmnáctý a Skála třicátý. „Startovní pozice jim nedávala moc šancí dostat se rychle do čela. Závodníci jezdili v několika skupinkách. Boroš se pohyboval v asi šestičlenné skupině mezi 16. a 20. místem. I tato skupinka se nakonec roztrhala a Boroš dojel osmnáctý," přibližuje průběh závodu reprezentační trenér. Oddílovému kolegovi z Tábora Jakubu Skálovi závod nevyšel vůbec a dojel na třicátém místě.

V juniorské kategorii dojel nejlepší z Čechů Karel Pokorný na jedenáctém místě. Jen dvě místa za ním skončil táborský Adam Ťoupalík. „Adam dobře odstartoval. Třinácté místo sice nevypadá nejlépe, ale celý závod byl vidět na čelních pozicích. Jeho boj o medaili skončil v předposledním okruhu, kdy se odpoutala vedoucí skupina, do které se Ťoupalík bohužel neprobojoval," říká k závodu juniorů trenér Bambula. Další z Jihočechů Jan Vastl dojel v této kategorii již s větší ztrátou na 30. místě a určitě nemůže být spokojený. „Vastl doplatil na špatný start a potom už neměl šanci. Trať byla hodně rychlá a rozhodovalo každé zaváhání," říká Stanislav Bambula.

„Nedá se říci, že bychom vyloženě zklamali, ale žádný zázrak jsme tu neudělali. Musíme i nadále tvrdě pracovat, protože mladí závodníci jistě perspektivu mají.