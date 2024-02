Na mistrovství ČR v atletice v ostravské hale sbírali Jihočeši medaile i v neděli.

V trojskoku dorostenců obsadili dokonce první dvě místa. Zvítězil Michal Rada (Sokol ČB, trenér Jiří Couf), který posledním pokusem dal 14,83 metru, před Markem Volfem (VS), který si vytvořil osobní rekord 14,12. Juniorka Lurdes Gloria Manuel (VS) vyhrála 400 m v osobním rekordu 52,64 (mezičas 24,68) a překonala šest let starý národní rekord, 52,95 Lady Vondrové z roku 2018 i letos zaběhnutý čas juniorky Terezie Táborské 52,93. Letos je Lurdes třetí ženou ČR v hale na této trati.

Závod dorostenek na 1500 ovládla Adéla Štefanová (Sokol, trenér Petr Bahenský) časem 4:34,24 (1000 m 3:41,15). V kouli juniorek přehodila Žaneta Pivcová (JH) pětkrát 12metrovou hranici a s vyrovnaným osobním rekordem 12,77 byla čtvrtá.

Z ostatních výsledků: 200 m dor. 5. Martin Dušek 22,93 (r 22,62), 400 m jun. 5. Ema Albrechtová 57,66, ve finále 5. za 57,63 - os. rek., tyč dor. 6. Jakub Binter (Sok) 404, 14. Rostislav Pivec (NV) 374 - os. rek.

Finále mistrovství plavců bez Jihočechů

Mistrovství ČR družstev v plavání bude 23. - 24. dubna v Českých Budějovicích, ale jihočeské celky se do něj neprobojovaly.

Semifinále absolvovaly v Podolí. Z výkonů: 200 prsa 6. Nezvalová 2:47,36, 7. Linda Čeňková 2:49,10, 8. Jan Jehlík 2:36,31, 13. Milan Vojtěšek 2:39,12, 100 kraul 4. Adéla Preislerová 59,93, 14. Viola Válková 1:02,61, 3. Jiří Václavík 54,32, 5. Kristián Svoboda 54,41, 200 motýlek 6. Simona Marešová 2:32,26, 10. Sára Doležalová 2:34,06, 11. Hedvika Podruhová 2:34,96, 19. Čeňková 2:42,91, 2. Jan Zástava 2:05,77 - třetí v kraji všech dob, 100 znak 11. Furchová 1:12,17, 15. Barbora Veselá 1:13,00, 16. Ondřej Škvor 1:07,17, 400 PZ 5. Tereza Tučková 5:27,93, 14. Nezvalová 5:35,97, 2. Zástava 4:44,13 - šestý v kraji všech dob mj. před Moserem, 20. Tobiáš Smažík 5:15,37, 400 kraul 9. Doležalová 4:44,60, 13. Tučková 4:49,22, 14. Preislerová 4:51,15, 15. Marešová 4:51,95, 1500 kraul 20. Bašta 18:40,11, 21. Švagr 18:40,99, 4x100 PZ ženy 7. JH 4:38,37 (Válková 1:14,70), 11. PlČB 4:48,50 (Furchová 1:12,72), muži 8. Písek 4:10,13 (motýlek Zástava 56,54, kraul Svoboda 54,60), 13. PlČB 4:25,59 (motýlek Václavík 59,07), 200 kraul 18. Tučková 2:20,33, 100 prsa 7. Nezvalová 1:17,35, 8. Čeňková 1:17,44, 16. Jehlík 1:12,52, 200 znak 9. Marešová 2:33,43, 14. Furchová 2:34,52, 19. B. Veselá 2:37,52, 50 kraul 3. Preislerová 27,08, 11. Válková 28,67, 100 motýlek 8. Podruhová 1:08,63, 9. Preislerová 1:09,01, 14. Doležalová 1:10,50, 200 PZ 8. Furchová 2:34,27, 9. Čeňková 2:34,31, 11. Nezvalová 2:34,90, 17. Kvěchová 2:41,95, 2. Zástava 2:12,68, 16. Vojtěšek 2:24,44, 800 kraul 7. Doležalová 9:46,55, 15. Marešová 10:00,89, 16. Tučková 10:09,49, 400 kraul 6. Zástava 4:18,03, 4x100 kraul ženy 7. JH 4:10,58, 12. PlČB 4:17,14, muži 9. Písek 3:46,57, 13. PlČB 3:56,11.

Družstva neoficiálně - muži: 9. Písek 14 746, 16. PLČB 9535, ženy: 8. JH 14 641, 9. PlČB 14 580.

Závody České Budějovice 24: 50 motýlek 3. Amálie Gubišová 31,98, 200 prsa 5. Matěj Bursa 2:56,18, 100 znak 8. Ema Říhová 1:16,01, 200 kraul 2. Gubišová 2:18,88, 50 kraul 4. Kvašnovský 27,19, 3. Gubišová 28,97, 100 prsa 3. Adam Živnůstka 1:17,71, 400 kraul 1. Gubišová 4:56,65, 50 prsa Bursa 35,53, 4. Živnůstka 35,92, 100 motýlek 5. Lukáš Babica 1:11,10, 200 znak 5. Ema Říhová 2:40,48, 100 kraul 4. Adam Kučera 59,55, 5. Jindřich Longin 59,90.