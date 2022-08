"Na tento turnaj jsme vyrazili pouze s jednou kategorií mladších žáků," říká trenér píseckého klubu Matyáš Reichl a pokračuje: "Konkrétně do ročníku 2009 a mladší, kde se rvalo o co nejlepší výsledky celkem třicet týmů z Česka a Slovenska." Po čtvrtfinálovém vyčerpávajícím zápase v úmorném vedru už nikdo nečekal velkou aktivitu, ale žáci předvedli, že energie stále mají dostatek a do semifinálového boje vstoupili opět s vysokou aktivitou a nepřetržitým napadáním, což se soupeři po dvou utkáních už moc nelíbilo. Hráči postupně dovedli utkání do vítězného konce a radost z postupu do finále byla slyšet i vidět ze všech stran. "Finálovými soupeři se nám stali kladenští kanonýři." První polovina zápasu byla velmi opatrná z obou stran. "Ve druhé polovině jsme si vytvářeli více šancí, ale trápila nás koncovka. První branka přišla až deset minut před koncem, kdy se z obrany utrhl David Moser a prostřelil kladenského brankáře. Pět minut na to se po odražené střele dostal k balónku Ondřej Bílek a po vzoru Davida navýšil skóre o druhý gól. Zbytek utkání jsme si pohlídali a mohli jsme se tak po dlouhé době radovat z úspěchu a prvního místa na velkém mládežnickém florbalovém turnaji," uvedl trenér a šéf píseckého klubu Matyáš Reichl, který zároveň pogratuloval Michalu Suchanovi k ocenění pro nejužitečnějšího hráče turnaje.