Kariéru ukončil zkušený blokař Radek Mach.

Josef Polák není Jihočechem od narození. "Rodák z Třebíče volejbalově vyrostl v Českých Budějovicích, kde se jako velký talent podíval do A týmu poprvé už v sedmnácti letech," vysvětluje Mayer.

Josef Polák zůstává v JihostrojiZdroj: Deník/ volejbalcb.cz

Při velké konkurenci v kádru odešel na dvě sezony (2019–2021) sbírat zkušenosti na hostování do Příbrami, odkud se zpět do Českých Budějovic vrátil krátce před uzávěrkou přestupů před play off 2021. Na konci sezony bral s týmem Jihostroje stříbrné medaile a byl důležitou součástí reprezentačního mužstva na mistrovství Evropy v Ostravě. V uplynulé sezoně dostal Josef Polák poprvé v Jihostroji větší prostor na hřišti a nabídnutou šanci využil. Stal se důležitým členem základní sestavy a po pražském Nedeljkovičovi (127 bloků) byl druhým nejlépe blokujícím hráčem celé Uniqa extraligy se 106 bloky. Pomohl k vítězství v Českém poháru i k bronzovým medailím. Po sezoně si opět vysloužil od Jiřího Nováka pozvánku do národního týmu, kterého už je stabilní součástí.

„Pepa patří už teď mezi nejlepší české blokaře a měl nabídky i ze zahraničí. Jsme rádi, že si nakonec vybral pokračování v Jihostroji, kde dostane po odchodu Radka Macha pro příští sezonu velkou roli. Očekáváme od něj, že naplní svůj potenciál a stane se z něj jeden z lídrů mužstva. Myslím si, že to bude dobrý krok pro jeho další volejbalový vývoj. Bonusem je, že je to náš odchovanec, na kterých chceme stavět,“ sdělil generální manažer Jihostroje Robert Mifka.

Radost z pokračování ve známém prostředí má i 202 centimetrů vysoký blokař. „Jsem rád, že můžu zůstat doma, kde to mám rád. V Budějovicích navíc ještě studuju na ekonomické fakultě, takže i z tohoto hlediska mi pokračování v Jihostroji dává smysl. Láká mě, že i v příští sezoně bude mít Jihostroj vysoké ambice a já chci být u toho,“ těší se třiadvacetiletý český reprezentant Josef Polák.