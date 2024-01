Karlos Vémola, ikona MMA, se objevil na předpremiéře svého filmu "Karlos". S úsměvem a očekáváním se dívá směrem k červnu, kdy ho čeká odveta zápasu století. Jeho příběh a sportovní cesta přitahují pozornost fanoušků i filmových diváků.

Karlos Vémola v českobudějovickém obchodním centru IGY | Video: Deník/ Kamil Jáša

Předpremiéru filmu, který se jmenuje Karlos, navštívil osobně. Hvězda MMA Karlos Vémola. Terminátor. Rozdával úsměvy, fotografie. Plány má jasné. V červnu ho čeká na fotbalovém stadionu v Edenu odveta zápasu století. "V hlavě mám červen. A zase červen. Jen odvetu zápasu století. Nic jiného. Navštěvuju předpremiéry filmu a trénuju."

O Vémolův autobiografický film byl a je velký zájem. Obrovský. Stejně tak jak o osobu Terminátora. "Je mi 38 let, to na profesionální sport není málo," pustil se do úvahy a přidal i zajímavé přirovnání. "Na každý sport už to je vysoký věk. Třicet osm je prostě dost," pousmál se. "Možná se někdy objevují čtyřicátníci, ale to už jsou opravdu frajeři. Záleží na každém člověku, záleží na vůli a hlavně na zdraví. Můžete mít dva roky staré auto, ale najeto půl milionu, pak na tom bude možná hůř než deset let staré auto s nájezdem dvacet tisíc."

Útok Gretzky - Kurri - Pouzar v Praze? Legendární útočník slaví narozeniny

Vémola se aktuálně cítí skvěle. Fanoušci ho povzbuzují, v souboji s Attilou Véghem ho poženou za úspěchem. "Fyzická pohoda je individuální, já doufám, že minimálně do června vydržím v plné síle." Na předpremiéře pozdravil diváky a fanoušky a pokračoval dál. "Ten film je vyloženě o mně, já se znám. Jestli budu spokojený se zájmem diváků? To zjistíme asi tak 31. ledna. Dejte mi čas, až uvidím tu opravdovou reakci lidí. Fanoušků. Někteří už mě znají, někteří mě poznají v tom filmu. Uvidíme."

Jako první se dokázal prosadit v UFC. "Je to jedna z věcí, na které jsem pyšný, je to něco, co už mi nikdo nikdy nevezme. Zápasů jsem měl hodně, ale v UFC jsem byl první," zhodnotil, ale hned dodal: "Je plno věcí, na které jsem pyšný. Třeba na moje čtyři krásné děti. Na ty jsem pyšný nejvíc."