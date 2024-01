Bude to vážně těžký rok. Hlavně jeho první polovina. SK MG Máj České Budějovice oslavil v roce 2023 po dlouhých 17 letech zisk medaile z MČR ve víceboji, v roce 2024 ale závodnice čekají další velké výzvy.

"Popřála bych gymnastkám hlavně hodně vytrvalosti," říká šéftrenérka úspěšného klubu moderní gymnastiky Ivana Pokorná. O Vánocích si dívky odpočinuly, teď je zase čeká hodně práce. "Přeju všem hodně síly a trpělivosti," vzkazuje Pokorná a vysvětluje: "Náš sport je nesmírně těžký. I když má někdo dispozice, a je velmi šikovný, potřebuje k tomu moc a moc pracovat a moc a moc trpělivosti, aby se všechno naučil."

Ivana Pokorná posílá všem příznivcům sportu přání stálého zdraví. "A hodně štěstí do nového roku." Ten bude termínově hodně složitý. "Už začaly kontrolní závody reprezentace, máme kontrolní tréninky a v lednu a v únoru proběhne několik nominačních závodů." Na nich se pokusí ukázat, co natrénovaly, juniorka Adéla Návarová a seniorka Adéla Podlahová. "Jde o nominaci na mistrovství Evropy, které se uskuteční v květnu v Budapešti. Hned od začátku to u nás jede naplno."

Složitý bude i závěr prvního půlroku. V době, kdy moderní gymnastky mívají volno, je čekají olympijské hry dětí a mládeže. "To bude poslední týden v červnu, náš klub se podílí na spolupořadatelství, závody by měly probíhat na Výstavišti. Bude to opravdu hodně náročné," uvedla Ivana Pokorná a dodala: "Těšíme se."