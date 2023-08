Marek tak jezdil na závody a pobýval v depu prakticky už od plínek. „Hrozně moc mě to vždycky bavilo,“ přikývne. Strach prý při rychlé jízdě nemá. „Když jsem začínal, tak to bylo trochu děsivé. Ale už se vůbec nebojím,“ zdůrazní. „Chtěl bych to v motokárách dotáhnout co nejdál a co nejvíc vyhrávat,“ neskrývá malý jezdec prestižní prachatické stáje MS Kart.

V šedesátkách jede svou první sezonu. „První rok má v nové třídě tak trochu na rozkoukání a příští rok už by to mělo být lepší,“ doplňuje mladého pilota jeho děda. „Bylo jasné, že Marek bude jezdit. Něco děti dělat musejí, aby se něco naučily a neflákaly se. Od malička se tomu věnuje a do života se mu to určitě hodí,“ je přesvědčen.

Na jihu Čech je funkční okruh pro motokáry pouze v Písku na Hradišti. „Když nejsou závody, tak jezdíme do Písku trénovat každý víkend. Samozřejmě to spolkne spoustu času i peněz. Rodina už to tak bere,“ mohou se Punčochářovi spolehnout na podporu ze strany rodinného týmu.