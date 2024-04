Ve třídě 85 ccm se do nové sezóny skvěle vrhl Martin Smolka z nového MX Teamu Zahrady Maja, když vyhrál obě jízdy před Vojtěchem Fantou z ČAM – HT Racing teamu. Mladí motokrosaři z Benešovska v této kategorii doslova vypálili Jihočechům rybník, neboť i třetí místo patřilo týmovému kolegovi vítěze Matěji Pášovi z Poříčí nad Sázavou. Mezi nejmladšími jezdci ve zvlášť hodnocené kategorii 65 ccm zvítězil Ondřej Šilhavý z týmu HH Racing.

V kategorii Hobby MX2 se nakonec díky výborné druhé jízdě vítězem jen těsně stal Josef Oláh z Chrášťovic přes Viktorem Valouškem z Prahy a závodníkem nového týmu Vrvzze Robinem Novotným. Nejlepší z dívek byla v této kategorii Rakušanka Alina Buchbauer z SMS RT Rudník, která skončila celkově pátá. Ve třídě Hobby MX1 zvítězil devatenáctiletý Jakub Páral z pořádajícího MS Kluky, druhý byl votický Jakub Šimák a s poměrně větší bodovou ztrátou si z prvního závodu odvezl bronz Jiří Fencl z MM Motors CB.

Mezi Veterány 40+ to letos neměl vůbec jednoduché loňský přeborník Zdeněk Blábolil z Husqvarna Promoto RT. Sice si spravil chuť vítězstvím ve druhé jízdě, celkově se však musel sklonit před vítězem závodu Martinem Brádkou z GT2 Motorsportu. Spolehlivé třetí místo vybojoval Vladislav Mužík z Motosportu Chýnov. Mezi Veterány 50+ nenašel přemožitele v jižních Čechách dobře známý Roman Majer z daleké Stráže pod Ralskem, druhé místo patřilo matadorovi Romanu Skalkovi a překvapivě třetí byl v silné konkurenci Petr Fogl ze Speed Moto teamu Soběslav, který za sebou nechal hned několik úspěšných jezdců z mistrovství republiky v této třídě. Mezi zvlášť hodnocenými Veterány nad 60 let byl nejlepší Miloš Neužil z SXS Racing teamu.

Ve třídě MX2 (HR Technik Cup) se objevila závodící legenda českého motokrosu a úřadující veteránský šampión Petr Bartoš z Orion RT. Zcela suverénně si poradil s jezdci o pětadvacet let mladšími a stal se jasným vítězem této třídy před Rakušanem Florianem Diemingerem z Motosportu Chýnov a Davidem Vondrákem z Dr.K Racing Teamu. Nejlepším jezdcem zvlášť bodovaných jezdců na 125ccm do devatenácti let se stal Bartošův týmový kolega Martin Červenka.

V kategorii MX1 (HR Technik Cup) vykazoval zpočátku velice rychlé tempo Daniel Stehlík z Prahy. Podařilo se mu zajet i nejrychlejší kolo dne. Díky vyhrané druhé jízdě si však nakonec celkové vítězství vybojoval loňský vítěz této kategorie Rudolf Plch z Husqvarna Promoto RT. Třetí byl jeho týmový kolega Martin Finěk.

Druhý závod jihočeského KP se pojede na další mistrovské trati v Pacově v neděli 28. dubna.