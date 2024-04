Úvodním závodem odstartuje v sobotu v Klukách u Písku letošní sedmidílný seriál krajského přeboru v motokrosu.

Start třídy MX1 na krajském přeboru v Klukách. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Jihočeský seriál se jede druhým rokem bez spolupráce s Autoklubem ČR a jeho promotérem je stejně jako v minulých letech Evžen Zadražil. „Loňská sezóna ukázala, že jezdecký zájem je o přeborové závody stále stejný a ekonomiku seriálu pokryly příjmy z jezdeckých registrací i od sponzorů. Velkou výhodou také bylo, že jsme mohli uspořádat i poměrně bohaté vyhlášení uplynulé sezony, protože jsme měli dopředu dané finance a nemuseli jsme na ně čekat zpětně, jako tomu bývalo v posledních letech,“ pochvaluje si.

Přebor nabídne celkem sedm podniků většinou na mistrovských tratích, jejichž organizace se ujmou zkušení pořadatelé. Začíná se sobotním závodem v Klukách u Písku, který bude zároveň generálkou na červnové mezinárodní mistrovství republiky na této trati, pokračovat se v neděli 28. dubna v Pacově, následovat budou 12. května Votice. čtvrtým závodem bude seriál pokračovat 1. června v Netolicích. Prázdninovým podnikem bude 3. srpna Jinín, dále to budou 14. září Nihošovice, které se loni do seriálu vrátily. Finálový závod, na kterém se definitivně rozhodně o letošních přebornících Jihočeského kraje, se pak uskuteční 5. října v Horažďovicích.

Závodit se bude stejně jako loni ve třídách 85 ccm, jejíž součástí budou i zvlášť hodnocená kubatura 65 ccm, dále pak v kategoriích Hobby MX2 a Hobby MX1. Chybět nebudou ani hojně zastoupení veteráni nad 40 let a 50 let, zvlášť budou hodnoceni i veteráni nad 60 let. Nejlepší jezdci se pak představí ve třídách MX2 a MX1 (HR Technik Cup). V kategorii MX2 budou zvlášť vyhodnocováni jezdci se devatenácti let se stopětadvacítkami. Nově budou letos na závěr sezóny vyhlášeny tři nejlepší dívky, které pojedou společně se třídou Hobby MX2. Startovné činí stejně jako loni tisíc korun, příplatek za další kategorii jsou tři stovky.

Generálním partnerem seriálu je ledenická firma HR Technik, hlavními partnery pak společnosti Sorex, EU Autoservis a Cajdašrot. „Poděkování patří nejen jim, ale i všem ostatním sponzorům, kterým na našem seriálu záleží a podporují ho. A také všem pořadatelům, jezdcům a v neposlední řadě i divákům, kteří přijdou na závody fandit, protože bez nich by to nebylo ono,“ vzkazuje Zadražil.

Na seznamu přihlášených jezdců je opět kompletní jihočeská motokrosová špička, nechybí ani kvalitní jezdci z jiných krajů a velký zájem o tento seriál projevili tradičně jezdci z Rakouska a Německa.

Zmodernizovaná trať v Klukách zůstala v podobě, jaká byla loni. Občerstvení je zajištěno ve velkokapacitním stanu. Technické přejímky jsou na programu už v pátek od 17:30, sobotní tréninky začínají v 7:45, start závodu je plánován na 12:30.