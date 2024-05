Čtvrtý podnik sedmidílného seriálu jihočeského krajského přeboru v motokrosu se uskuteční v sobotu na legendární trati Ingilinka v Netolicích. Pořadatelem závodu je MSK Netolice.

O body do seriálu se utkají závodníci ve třídách 65 + 85 ccm, Hobby MX2, Hobby MX1, Veterán 40+, Veterán 50+, MX2 a MX1. „Na jezdce bude čekat nově naoraná trať, její profil zůstává stejný jako v minulých letech,“ říká promotér seriálu Evžen Zadražil.

Ve třídě 85 ccm je v průběžném pořadí na čele Martin Smolka z MX Teamu Zahrady Maja. Na závodě mezinárodního mistrovství republiky v Pacově utrpěl zranění, ale v Netolicích nebude na startu chybět. Druhé místo si pohodlně drží další benešovský jezdec Vojtěch Fanta z ČAM – HT Racing teamu. Mezi jezdci ve zvlášť hodnocené kategorii 65 ccm vede Pavel Motis z Moto teamu Excel racing.

V kategorii Hobby MX2 si vedení stále drží Josef Oláh z Chrášťovic, na druhé místo se probojoval Miroslav Jackov z Wasps RT. Ve třídě Hobby MX1 využil ve Voticích domácího prostředí Jakub Šimák a dostal se tak do průběžného vedení před svého největšího soupeře Jakuba Párala z MS Kluky.

Třídě Veterán nad čtyřicet let je to letos koncert úspěšné dvojice z mistrovství republiky této třídy v podání Zdeňka Blábolila z Husqvarna Promoto RT a Vladislava Mužíka z Motosportu Chýnov. Na čele už mají oba velký náskok. Ve třídě Veterán nad padesát let pak stále vede zkušený Roman Skalka z SMS Střední Čechy před soběslavským Petrem Foglem ze Speed Moto Teamu, mezi zvlášť hodnocenými Veterány nad 60 let zatím jako jediný bez ztráty bodu vede Miloš Neužil z SXS Racing teamu.

Ve třídě MX2 (HR Technik Cup) je i navzdory absenci v posledním závodě stále na čele Rakušan Florian Dieminger z Motosportu Chýnov před novou tváří této kategorie Filipem Křivanem z Husqvarna Promoto RT, který je zároveň i nejlepším jezdcem zvlášť bodovaných jezdců třídy 125ccm do 19 let. V kategorii MX1 (HR Technik Cup) je ve vedení seriálu loňský vítěz této kategorie Rudolf Plch z Husqvarna Promoto RT před svým týmovým kolegou Martinem Fiňkem.

Tréninky začínají v Netolicích v sobotu v 7:45, závod pak ve 12:30.