Motokros už bere hlavně jako přípravu na Rallye Dakar, na které chce pětatřicetiletý jihočeský motocyklový závodník Martin Michek (35 let) opět zaútočit na místo v první desítce.

Takhle Martin Michek vyjel až na vrchol chýnovského strmého vrchu. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Závěr sezony si zkušený jezdec jako už tradičně zpestřil účastí na populárním závodě do strmého vrchu v Chýnově, kde obsadil čtvrtou příčku. „Každý rok jsem do Chýnova jezdil a vyhrál. Až loni mi sebral první místo Roman Körber a letos to také nevyšlo. Ale na kopci celkově přibylo hodně mladých kluků z trialu i endura. Já jezdím na vrchol jinak než oni. Motokrosovým stylem, fofrem, přeskakuji klády, které oni přejíždějí. Vím, že je musím přeskočit, aby mi to dalo až nahoru. Technika výjezdu motokrosařů, enduráků i trialistů je úplně jiná,“ vysvětluje. „Oni tady ale nad námi mají navrch,“ uzná.

Strmý vrch v Chýnově, to je ale hlavně zábava pro jezdce i diváky. „Divácká kulisa je každý rok perfektní a lidi se hlavně baví. Všichni si takový závod užívají, což je to nejdůležitější,“ má jasno.

S takovým krpálem, jaký je v Chýnově, se Michek v sezoně nikde nepotká. „Třeba v Kaplici je hodně kopcovitá trať, ale bez překážek. Tam je pro mě jednoduché všechno vyjet. V Chýnově do toho musím dát o něco navíc. Není to legrace,“ připustí.

Mnohonásobný mistr republiky v motokrosu obsadil letos v domácím šampionátu třídy MX1 čtrnáctou příčku. „Motokros už beru spíše jako přípravu na Dakar. Letos jsem měl nějaké zdravotní potíže. Táhne se to od doby, kdy jsem měl před třemi roky vážný úraz. Když už se dostanu do tempa, tak vždycky něco přijde. Asi to ale tak má být. Od mládí do třiceti jsem opravdu dřel a teď už si tělo možná říká o opatrnější přístup,“ usměje se. „Už to není takové jako dřív, ale pořád se snažím dávat do všeho sto dvacet procent. Určitě nebudu jezdit na závody, abych se tam jenom vozil. To neodpovídá mému charakteru,“ zdůrazní.

Martin Michek už také funkcionaří a je členem šestičlenné komise motokrosu při Autoklubu České republiky. „V dnešní době to není lehké, protože motorky nejsou zrovna levná záležitost. Ale snažíme se, aby náš sport šel pořád dopředu,“ ujistí.

Co říká z pozice jednoho z lídrů českého motokrosu na úroveň domácího šampionátu? „Máme tady rychlé kluky. Kuba Terešák zúročuje a ještě několik let bude zúročovat své zkušenosti z mistrovství světa. Bohužel ale pořád nemáme závodníky, kteří by mohli jezdit někde vepředu ve světovém šampionátu,“ nalévá čistého vína.

Kvalitní cizinci podle něj úrovni našeho mistrovství prospívají. „Pro diváky i jezdce je dobré, když naši kluci poměřují síly se zahraniční konkurencí. Pro kluky je to určitě motivace navíc,“ je přesvědčen. A těší ho i zájem fanoušků. „Nedá se to porovnávat s návštěvami třeba před třeba patnácti lety, ale pořád na závody chodí mezi třemi až pěti tisíci diváky, což je velice slušné,“ míní. „Celkově bych řekl, že úroveň českého motokrosu špatná není,“ dodá.

O víkendu se jede ve Francii prestižní Motokros národů. Českou republiku budou reprezentovat Václav Kovář, Julius Mikula a Jakub Terešák. Především nominace Jihočecha Kováře vyvolala v motokrosových kruzích bouřlivé diskuze. „Několik kluků je zraněných a manažer týmu Jirka Čepelák neměl jednoduché sestavit nominaci. Myslím, že pak podal dostatečné vysvětlení, proč vybral právě tyto tři kluky. Já osobně bych možná nominaci trochu pozměnil, ale to není v mé kompetenci. Jirkovi věřím, že vybral tým podle svého nejlepšího svědomí a vědomí,“ uvedl.

Michek už se delší dobu věnuje trenérské práci. „V Českých Budějovicích máme každý týden motokroužky. Snažíme co největšímu počtu lidí zpřístupnit jízdu na motocyklu,“ říká.

Teď už však Jihočech směřuje veškerou přípravu na další ročník Rallye Dakar, který opět absolvuje v barvách týmu Orion – Moto Racing Group. „Makám na fyzičce a k tomu pořád ještě jezdím na motokrosové motorce,“ říká.

Oproti kolegům motokrosařům Jaromíru Romančíkovi a Dušanu Drdajovi nemusí absolvovat žádnou kvalifikaci a účast na Dakaru má jistou. „Tím se ušetří dost peněz. Možná pojedu předtím trénovat do Dubaje, ale všechno stojí hrozně moc financí. O hodně nahoru jde startovné na Dakaru, které teď jenom za mě činí sedmnáct tisíc Euro. Dalších deset tisíc je za každého mechanika. Vyletělo to pořádně nahoru, je to spousta peněz, které pak chybí na trénink,“ posteskne si.

Jeho nejlepším umístěním na věhlasné soutěži bylo desáté místo. „Rád bych to překonal, je to můj cíl. Ale když to řeknu úplně otevřeně, tak když bych dojel do patnáctého místa, tak to bude velký úspěch. Devátá příčka by byla úplně neuvěřitelný výsledek,“ uvádí ke svým cílům pro tradiční pouštní dobrodružství na začátku příštího roku.