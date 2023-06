Pacovský Propad bude v sobotu hostit další velký motokrosový závod. Uskuteční se zde mistrovství Evropy veteránů klasiků. Start finálových jízd je v 11:15, dopolední tréninky začínají v 7:45.

Start třídy MX1 na mistrovském motokrosu v Pacově. | Video: Deník/ Petr Hřídel

Evropský šampionát klasiků má letos v plánu jediný závod a tím je právě ten sobotní v Pacově. „U nás v Pacově budeme vyhlašovat mistry Evropy,“ přikyvuje ředitel závodu Jan Smolek. Na podzim se pak pojede ještě závod družstev ve Švýcarsku.

Přihlášeno je více než 150 jezdců, z čehož je zhruba padesát domácích a stovka přijede ze zahraničí. Naši piloti na strojích staršího data výroby se tak budou pokoušet proti konkurenci závodníků z Belgie, Švýcarska, Nizozemí, Dánska, Švédska, Francie, Itálie, Anglie, Finska, Německa, Rakouska a USA. Depo bude našlapané legendárními stroji z celého světa.

Motokros mám rád, ale na výsledky už v něm netlačím, připouští Martin Michek

Závodit se bude v pěti věkových kategoriích: do 50 let, nad 50, nad 60, nad 66 a nad 72 let. Tomu bude zároveň odpovídat i stáří jednotlivých strojů „Všechny kategorie pojedou tři finálové jízdy, takže program bude pořádně nabitý. Proto také první jízda startuje už ve čtvrt na dvanáct,“ informuje Smolek.

Závod se pojede jako Memoriál Josefa Hřebečka a všichni jeho účastníci si také připomenou šedesát let motokrosu v Pacově. Účast na setkání bývalých závodníků přislíbili Antonín Baborovský, Zdeněk Velký, Jiří Churavý a další velká jména českého motokrosu.