V neděli pokračuje třetím závodem HT Wood mezinárodní mistrovství republiky v motokrosu těsně za hranicemi našeho kraje v exjihočeském Pacově.

Start první jízdy třídy MX1 na mistrovském motokrosu v Klukách. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Na oblíbeném Pacovském Propadu se tradičně schází početná divácká kulisa a mezi jezdci je tato trať mimořádně oblíbená. Start finálových jízd je ve 13 hodin, tréninky začínají v 7:45.

Závodit se bude v hlavních třídách MX1 a MX2, navíc se představí také veteráni nad čtyřicet let a mladíci v kubatuře 85 ccm.

V hlavní třídě MX1 je na tom po dvou odjetých podnicích nejlépe Jakub Terešák z HT Group Racing Teamu, se šestibodovou ztrátou přijede do Pacova v pořadí druhý slovenský rychlík Šimon Jošt (Osička MX Team). Překvapením sezóny je bezesporu současné průběžné třetí místo zkušeného Františka Smoly (4 Cross).

Osmá příčka patří po dvou závodech aktuální jedničce jihočeského motokrosu Rudolfu Plchovi (Promoto Husqvarna Racing Team), jenž byl naposledy v Klukách u Písku dvakrát šestý. „Ani v jedné jízdě mi ideálně nevyšel start a pak bylo těžké prokousávat se dopředu. Trošku jsem se na motorce trápil, takže šesté místo beru,“ stručně zhodnotil závod na jihu Čech. „Někteří kluci ze špičky jsou z přípravy více rozjetí než já, ale tak to prostě je,“ uznal.

Václav Kovář po dvou letech vyléčil bolavá záda a s motokrosem končit nehodlá

V Pacově nebude chybět ani mnohonásobný mistr republiky Martin Michek (HT Group Racing Team), jenž je průběžně třináctý a do tempa se dostává jen pozvolna. Další Jihočech Václav Kovář (MX Team Znojmo) je o příčku za ním a do sedla svého závodního stroje naskočil po dvouleté pouze zaviněné problémy se zády. „Postupně se rozjíždím, ale ani zdaleka se to ještě nepřibližuje tomu, kde jsem předtím skončil. Věřím, že závod od závodu to bude lepší a lepší,“ přeje si.

Ve třídě MX2 ještě ani jednou ve čtyřech odjetých jízdách nenašel přemožitele Jan Wagenknecht (HT Group Racing Team) a bude favoritem i pro Pacov. Druhý je zkušený Martin Krč, jenž prohání soupeře na svém dvoutaktním speciálu KTM.

Mezi veterány vládne stejně jako v minulých letech nestárnoucí Petr Bartoš (Orion Racing Team). Neskutečný dříč pravidelně absolvuje během závodního dne čtyři ostré rozjížďky. Druhou pozici drží další velké jméno českého motokrosu Martin Žerava (KRTZ motorsport). Pátý je Jihočech Zdeněk Blábolil (Promoto Husqvarna Racing Team), osmou příčku drží Vladislav Mužík z Motosportu Chýnov.

Aktuálním držitelem červené tabulky pro nejlepšího jezdce třídy 85 ccm je Stanislav Pojar.