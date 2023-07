Jihočeský krajský přebor v motokrosu bude nakonec letos pouze šestidílný. Pátý závod seriálu, který se měl uskutečnit v sobotu 22. července v Kaplici, byl totiž bez náhrady zrušen.

Krajský přebor v motokrosu v Pacově. | Foto: Deník/ Petr Hřídel

„Náhradního pořadatele si mi bohužel nepodařilo i přes velké úsilí sehnat. Pátral jsem u všech regionálních pořadatelů, dokonce jsem jednal i s některými za hranicemi našeho kraje, kde by to ještě bylo logisticky rozumné, ale nepochodil jsem. Důvody odmítnutí ze strany jednotlivých pořadatelů jsem nicméně vždy pochopil. Byla i závodiště, kde by byl určitý zájem přebor odjet, ale tam zase nesplňovala trať potřebné parametry,“ vysvětluje promotér krajského přeboru Evžen Zadražil.

V Kaplici se letos uskuteční jenom podzimní volný závod Blanka Cup, jinak ze zde pouze trénuje. Zrušeno bylo i srpnové mistrovství světa v sajdkárkrosu. Nejen pro jihočeský motokros je to obrovská škoda.

V kalendáři přeboru došlo ještě k jedné změně. „Šestý závod seriálu, který se měl jet v neděli v neděli sedmadvacátého srpna v Jiníně, se nakonec pojede v tomto termínu v Nihošovicích. Poděkování zde patří především Honzovi Mrázkovi, díky němuž se budou moci jezdci po několika letech opět vrátit na tuto oblíbenou trať,“ posílá Zadražil díky bývalému jezdci mistrovství světa.

Poslední závod jihočeského krajského přeboru se pak pojede dle původního kalendáře v sobotu 14. října v Horažďovicích.