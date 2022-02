Na startu tohoto tradičního závodu v Horním Městě, který nese název „Uličky“ (jezdí se totiž přímo v ulicích města), se objevilo 50 posádek ve čtyřech kategoriích. Oba chýnovské páry startovaly v kategorii Profi. „Finálové jízdy se už ani nestačily odjet. Jednak z důvodu časového a také už v ulicích Horního města, byť se nachází v nadmořské výšce 680 metrů nad mořem, ubývalo sněhu a nepomohlo ani házení sněhu lopatami nadšených diváků na profil dráhy z přilehlých prostorů,“ informuje šéf chýnovského klubu Evžen Zadražil.

Dvojice Polišenský - Kohout zapsala v základních rozjížďkách 1., 4. a 5. místo. V součtu to dalo celkové páté místo, a protože se zmíněné finále nakonec nejelo, byl to konečný výsledek. Posádka Hůla - Kopecký sice zřejmě vykazovala největší rychlost, ale hned několik pádů způsobilo, že neskončila na stupních vítězů, nýbrž lyžař Kopecký na ošetření v nemocnici. „Ale i to je motoskijöring,“ jen Zadražil pokrčí rameny.