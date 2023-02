Mistrovství České republiky v badmintonu se koná od 3. do 5. února. Nejlepší hráči se v sokolovně a ve Sportovní hale sejdou pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby a primátorky statutárního města České Budějovice Dagmar Škodové Parmové.

V turnaji bude kompletní česká špička a chybět nebudou ani Jihočeši. Pro badmintonisty bude mistrovství České republiky vrcholem domácí sezony. "Někteří mají vrchol své sportovní sezony jinde, ale na domácí scéně to je opravdu vrcholný turnaj," souhlasí Liebl.

České Budějovice - město hokeje. Bohužel i děr v ledové ploše. Už zase

"Jsme moc rádi, že nám město České Budějovice umožnilo hrát turnaj ve Sportovní hale, kde hraje své zápasy třeba volejbalový Jihostroj, v sokolovně to také bude stát za to," myslí si jeden z nejtalentovanšjích českých badmintonistů Jan Janoštík.

Pořadatelé si ukrojili pořádný krajíc zodpovědnosti. Poprvé v historii je součástí mistrovství České republiky dospělých i turnaj do 11 let. "Věříme, že to bude zpestření, mladí hráči uvidí v akci i své vzory," doplnil Radomír Liebl, předseda Jihočeského badmintonového svazu.