Mrkněte na video. Od Otavy ze Strakonic až k drtiči lebek: Teahupo’o

Paula Kutá pochází ze Strakonic, kde studovala gymnázium, paralelně ale navštěvovala školu v Německu. Od šestnácti let vyráží za sportem do celého světa. Aktuálně trénuje na Filipínách a chystá se na přesun do Portorika. Věnuje se surfingu. Ve čtvrtek na webu Deníku přineseme obsáhlejší článek. Tady je malá ochutnávka:

Paula Kutá trénuje na vlnách v ocekánech | Video: Deník/ archiv Pauly Kuté