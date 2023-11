1. CZP Jč funguje už třicet let. "Nevidíme tady nikde Michala Havelkou, tak to asi budu teď nejstarším členem já," rozesmál se Michal Rokůsek, který se aktivně zúčastnil MČR v benchpressu zdravotně handicapovaných sportovců. "Já jsem tady od roku 1995," upřesnil a už vážnějším tónem dodal: "Věnoval jsem se i atletice, to jsem ale změnil." Michal Rokůsek ve své kategorii patří k největším silákům v ČR.

Nejlepší výkon na MČR opět zaznamenal letošní vítěz světových her z Birminghamu Martin Bihary se zrakovým postižením do 100 kg, když pokořil činku o váze 165 kg. Za ním druhý nejlepší výkon předvedl Lukáš Šimánek s tělesným handicapem, který zvedl 170 kg ve váhové kategorii nad 107 kg. V kategorii do 107 kg s intelektuálním handicapem zvítězil Adam Šohájek výkonem 105 kg a Matěji Havlovi v kat. kvadruplegiků se podařilo zvednout činku o váze 60 kg ve váhové kategorii do 49 kg (všichni jmenovaní z 1.CZP JČ).

Slaví 30. Jiří Smékal vyhrál šampionát v roce 1978. Stejně jako Vítězslav Mácha

Michal Rokůsek byl také na stupních vítězů. "Dělám už jen benche," vyprávěl těsně před svým pokusem na MČR v benchpressu. "Tréninkové jednotky jsou třikrát v týdnu," popisoval Michal Rokůsek, jak často se vypravuje přímo do bezbariéroví haly, která v Č. Budějovicích slouží zdravým i handicapovaným sportovcům. "Od narození mám praktickou slepotu." Co znamená termín praktická slepota? Označuje podstatné snížení zrakových funkcí. "Plus mám ztrátu pigmentu, to je albinismus, sluníčku není můj kamarád," říká Michal Rokůsek, který všechno bere s humorem a nadhledem. Podobně vnímá i příkazy trenéra Smékala, které se na první pohled mohou zdát hodně přísné. "Pod činkami mám těžší orientaci, je to běh na dlouhou trať, ale Když se to naučíte, tak to jde."

Michalovi Rokůskovi benchpress jde opravdu náramně. "Výkony zlepšuju trénováním, zlepšuje se i orientace, abych znal trajektorii, abych věděl, kam mám činku položit, aby svalstvo bylo správně a adekvátně zapojeno. "A kritika trenéra Smékala? Ta by měla být, abychom nezpychli. Důležitá je i sebekritika. Od něj je dobře, když dostaneme, jak se lidově říká, naloženo, jen tak si uvědomíme, co děláme špatně, proč to tak nemá být."

Michal Rokůsek je členem skvělé party sportovců. Ti pečlivě a tvrdě trénují, proto jsou na závodech nejlepší v ČR.