Jižní Čechy - První ročník Běhu Jihočeských nadějí zve na trochu pohybu a zábavu. A můžete přispět na mladé talenty v našem kraji.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

Startovat se bude tuto sobotu v 10 hodin ze Sokolského ostrova v Českých Budějovicích a trasa povede krásným budějovickým parkem Stromovka. Zajímavými hosty budou sportovci Kateřina Neumannová, Gabriela Koukalová a Tomáš Dvořák.

KOLIK UBĚHNETE

Máte možnost vybrat si ze dvou tras – 5 a 10 km. Za každý váš uběhnutý kilometr pošle generální partner běhu společnost OIG POWER s.r.o. do fondu Jihočeské naděje 50 korun. Můžete tak svým pohybem podle trasy, kterou si vyberete, přispět buď 250 Kč, nebo 500 Kč na podporu mladých jihočeských talentů.

A když se rozhodnete neběhat, bude pro vás i vaše nejmenší připraven také rodinný zábavný program – atrakce a skákací hrady. Přijďte si prostě užít fajn den s Nadačním fondem Jihočeské naděje.

O CO NÁM JDE?

S Nadačním fondem Jihočeské naděje pomáháme talentovaným dětem a studentům z Jihočeského kraje už osm let. Snažíme se, aby i ti, kteří nemají v životě právě štěstí a ne vlastní vinou mají složitější sociální situaci, mohli i přesto svůj talent rozvíjet naplno. Mohli trénovat, studovat nebo se věnovat svému uměleckému talentu v těch nejlepších podmínkách. A měli tak v budoucnu stejnou šanci uspět jako ti, kteří vyrůstají v prostředí, díky němuž mají k rozvoji talentu dostatečné zázemí.

Protože se nám letos sešlo více žádostí o podporu než v minulosti, rozhodli jsme se, že letos pojmeme pomoc trochu netradičně a i vám nabídneme možnost se do ní zapojit. A protože už je jaro a venku je krásně, napadlo nás spojit to s pohybem.

VYBĚHEJTE SI CENU

Ale to není všechno. Máme pro vás ještě něco navíc! Protože náš běh se rozhodly podpořit nejen osobnosti ze sportovního a kulturního světa, ale i partneři jako Author, Opel Milan Král a.s., McDonalds a další, má každý z vás možnost vyhrát zajímavou cenu.

A co je super? Že ceny nebudou jen pro ty nejrychlejší, ale budeme je na konci běhu losovat. A do slosování bude zařazený každý, kdo přijde, postaví se na startovní čáru a odběhne trasu, kterou si vybral. Takže i když nejste závodník a přijdete si jen tak zaběhat, můžete vyhrát třeba jedno ze dvou horských kol nebo auto na víkend s plnou nádrží.

PROGRAM SOBOTNÍHO ZÁVODU

8:30 – 10:00

REGISTRACE ZÁVODNÍKŮ Registrovat se můžete buď elektronicky na našich stránkách či přímo na místě. Každý z vás pak dostane startovní číslo a čip, který změří čas, za něž svou trasu uběhnete. Můžete si tak kontrolovat svůj běžecký výkon a nakonec poznáme, kdo byl skutečně nejrychlejší.

POZOR, je nutné svůj čip vyzvednout minimálně 30 minut před tím, než vyběhnete. 10:00 – 11:30

START ZÁVODU Start běhu nebude hromadný. Můžete se tedy na trasu vydat kdykoliv v časovém rozmezí 10:00 – 11:30.

Nutností je pouze vyzvednout si startovní číslo a čip na měření času minimálně 30 minut před vyběhnutím. 10:30 – 11:30

DĚTSKÝ BĚH Aby si mohl zaběhat opravdu každý, připravili jsme trasu 900 m i pro vaše děti.

Běh Jihočeských nadějí není jen obyčejným během, ale rádi bychom, abyste si užili hezký den s celou vaší rodinou. Doufáme v dobré počasí a na odpoledne máme připravený zajímavý program. Pro vaše nejmenší jsme vymysleli na běhání malý dětský okruh a zábavu ve fun centru s nafukovacími atrakcemi. 13:00 – 13:30

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A LOSOVÁNÍ CEN Čeká nás vyhlášení a ocenění vítězů. Ale protože náš běh je především během nadačním, tak ceny nebudou vyhrávat jen ti nejrychlejší. Vyhrát může každý, kdo se rozhodne svým během pomáhat a proběhne celou svou trasu. Ten pak bude zařazen do slosování a díky našim partnerům může vyhrát třeba jedno ze dvou horských kol, zapůjčení některého z aut na víkend s plnou nádrží nebo některou další z řady cen. 13:30

UKÁZKA VÝCVIKU PSŮ Protože fond Jihočeské naděje podporuje mladé jihočeské kynology, budete moci vidět jejich ukázku výcviku německých ovčáků. Půjde dokonce o exhibici jihočeského psovoda Václava Oušky s jeho německým ovčákem Qvidem Vepeden. Tato dvojice se jako jediná v historii ČR dokázala stát mistry světa ve sportovní kynologii. 14:00

AUTOGRAMIÁDA Svou knihu nazvanou Jiná bude podepisovat biatlonistka Gabriela Koukalová. 15:00 – 17:00

KAŠPÁRKOVO LUNAPARKOVÉ MĚSTEČKO Nebojte, nikdo se nudit nebude. Co že je to nachystáno? Hovínková dílna, Bejbypankový holičové, Molitanov, Rourov, Dřevíčkov, Rajtovací postel…

Že netušíte, o co jde? Tak to přijďte prozkoumat vy i vaše děti.