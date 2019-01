České Budějovice – Na jihu Čech vyrůstá hvězdička bojových sportů. Sedmnáctiletý Josef Talafous z Gladiators Gym České Budějovice už se letos stal juniorským mistrem republiky v muay thai a v neděli odjíždí na mistrovství Evropy juniorů do polského Krakova, což bude vrchol jeho dosavadní kariéry.

Josef Talafous | Foto: Deník

Kudy vedla vaše cesta k bojovým sportům?

Bojové sporty se mi líbily od malička. Přivedl mě k nim bratranec a začínal jsem už v nějakých šesti letech. Docela mi to šlo, takže jsem se tomu začal věnovat naplno každý den.



Thajskému boxu muay thai a boji v kleci K1, který je považován za vrchol těchto disciplín, se věnujete jak dlouho?

Začínal jsem s nimi v patnácti letech a dělám to necelé tři roky.



Co obnáší váš trénink?

Tréninky jsou hodně zaměřené na fyzičku, dynamiku a silová cvičení. Důležité jsou ale samozřejmě také technika a rychlost. Před každým tréninkem máme výběh zhruba čtyři až pět kilometrů. Trénujeme každý den.



Co považujete za své dosavadní největší úspěchy?

Nejvíce si cením titulu juniorského mistra republiky v muay thai. V neděli jedu na juniorské mistrovství Evropy do Polska. Toho si také hodně vážím.



Co od účasti na evropském šampionátu očekáváte?

Nebude to nic lehkého, protože tam budou nejlepší bojovníci této kategorie v Evropě.



Kolik účastníků by se mělo v Krakově představit?

Těžko odhadovat. Konkurence ale bude určitě hodně silná. Početná bude i naše výprava z České republiky, ale v mé váhové kategorii do sedmdesáti jedna kilogramů jedu od nás sám.



Mohl byste přiblížit systém šampionátu?

Bude se bojovat v klasické pyramidě. Kdo prohraje, tak končí. Každý zápas je na tři kola po dvou minutách.



Účast na evropském šampionátu je vrcholem vaší kariéry?

Doufám, že ne. Věřím, že je to její začátek.



Ale té dosavadní ano?

Určitě se jedná o největší turnaj, kterého se zúčastním. Beru to jako velkou příležitost.



Studujete střední školu v Bechyni. Daří se vám skloubit studium s každodenními tréninky?

Každý den jezdím v půl páté ráno do školy. Studuji průmyslový design, protože mě baví kreslit. Ale do budoucna bych se chtěl věnovat třeba tetování, sportu a podobným věcem. Rozhodně si chci udělat maturitu a pak uvidíme, co bude dál. Ve škole mi vycházejí vstříc.



Ze školy chodíte rovnou na tréninky?

Vracím se nejpozději v pět odpoledne, často i dřív. Potom mám trénink.



Volného času asi moc nemáte?

Je to docela nabité. Volného času skutečně moc nemám.



Už jste byl někdy donucen použít bojová umění i v civilním životě?

Snažím se tomu vyhýbat, ale jednou se to přihodilo. Bylo to ale trošku nefér. Pral jsem se proti dvěma a od třetího jsem dostal ránu.



Dají se na thajský box úspěšně balit holky?

Docela jo. Celkem se na to chytají.



Ve škole jste mezi spolužáky populární?

Řekl bych, že ano. Ptají se, jak se mi dařilo a koukají na mě celkem s respektem.