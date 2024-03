Příležitostí k běhání je hodně. Vybrat si můžete běh, který vám vyhovuje. Připravte se na sportovní svátek v srdci jižních Čech! Mattoni 1/2Maraton České Budějovice láká běžce všech věkových kategorií a výkonnostních úrovní. Závod, který se koná na Den dětí, slibuje nejen zážitek pro zkušené atlety, ale i bohatý doprovodný program pro celé rodiny.

Běhá celá rodina. V pohybu jsou děti i rodiče. Mattoni 1/2Maraton České Budějovice 2024 se uskuteční na Den dětí | Video: Deník/ Kamil Jáša

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice 2024 je naplánovaný na 1.6. Vyrazíte? Přihlašovat se můžete klidně už teď.

Mattoni 1/2Maraton České Budějovice 2024 je příležitostí pro profesionály i amatéry. Markéta Břízová ze společnosti RunCzech dodává: "Běh dm rodinná míle cílí přímo na rodiny s dětmi," říká a pokračuje: "Navazuje další běh, který se jmenuje dm Bambini run." Jaké jsou tratě. Milosrdné. "Sto metrů, sto padesát metrů. Jsme rádi, když se přihlásí co nejvíc rodin s dětmi," dokumentuje Markéta Břízové, že mottem akce je dostat nejen Jihočechy do pohybu. Na startu Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice se tradičně objevují sportovci z celé ČR, ale přijíždějí i ze zahraničí. Velký počet běžců bývá zejména z nedalekého Rakouska.

Oslovili jsme zkušené výborné jihočeské běžce. Lucii Sekanovou a Davida Vaše. Oba běhají, oba běh trénují. Oba podporují pohyb. "Během si každý vyčistí hlavu," říká David Vaš. "Rodiče s dětmi mohou být na čerstvém vzduchu, to je pro zdraví nejlepší." Profesionální běžec si v rámci běhu dokáže i odpočinout. "Snažím se relaxovat. Je nádherné, když běháte pro svoje potěšení."

Podle Vaše není překážkou rozdílná úroveň běžců v rodině. "Dá se to skloubit, všechno je to o domluvě, my na dráze na Sokolském ostrově běháme každé úterý. Rozdělíme se do drah, na krajní běží ti rychlejší, na vnitřní pomalejší a mohou běhat spolu."

Nejúspěšnější vytrvalkyně Jihočeského kraje všech dob Lucie Sekanová běhá i po narození syna. S přítelem Josefem Krygarem připraví výlet, čtyřměsíčního Matyáše položí do kočárku a vybíhají do terénu. "Děti vidí rodiče v pohybu, berou si z nich příklad. Určitě je pohyb hodně důležitý. Rodinné běhy jsou v rámci závodů super. Matyášovi ještě není ani půlrok, vyrážíme s korbičkou, vyhledáváme rovný povrch, třeba asfalt, aby měl Matyášek co nejméně otřesů. Až ho přendáme do kárky, tak běhání bude ještě lepší." Malý Matyáš už má za sebou na atletickém stadionu první čtyřstovku. "Těch už má za sebou hodně," směje se držitelka 21 medailí z MČR, účastnice MS v atletice Lucie Sekanová.

S rodinou se můžete vydat 1.6. na centrální českobudějovické náměstí. "Vyšlo to na Den dětí, to je ideální termín, těšíme se na tatínky, maminky a na jejich děti," vzkazuje za RunCzech Markéta Břízová. "Zveme všechny na krásný sportovní den s půlmaratonem v Českých Budějovicích," dodal Igor Murko, manažer Mattoni 1/2Maratonu České Budějovice.