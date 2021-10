Béčko prvoligového Dynama v divizním šlágru vyhrálo s Lomem 3:1 a lídru tabulky přichystalo první prohru v soutěži.

Výborně zahrál proti Lomu Emmanuel Tolno (na foto s majitelem Dynama Vladimírem Koubkem po příchodu do Dynama na hostování z Táborska). | Foto: Deník/dynamocb.cz

„Bylo to dramatické a kvalitní utkání, na divizi určitě nadprůměrné,“ vyzdvihl trenér Jindřich Tichai, dle něhož jeho svěřenci vyhráli zaslouženě. „Určitě jsme měli více příležitostí a mrzí mě, že jsme po brzkém vedoucím gólu, kdy jsme během patnácti minut měli další tři gólovky, nedokázali zápas už do půle rozhodnout. Mohlo to být 3:0 a bylo by po zápase, místo toho jsme před naším vápnem zkazili rozehrávku a soupeř vyrovnal na 1:1. To byla chyba, ale i to k fotbalu patří. Po hráčích chceme, aby se snažili hrát kombinačně a z toho chyby vyplývají,“ poznamenal domácí kouč.