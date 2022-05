Na co byly florbalové tréninky na kempu zaměřeny?

Kemp byl zaměřený na bránění v rozestavení 2:2:1 a poté W. Z mého pohledu nic nového, totéž hrajeme u nás v klubu.

Kolik vás celkem bylo a pro jaké ročníky narození byl kemp určen?

Když přišla první pozvánka na trénink, byli napsáni hráči ročníku 2009 až 2006, ale bylo nás čtyřiadvacet a ani jeden hráč nebyl narozen v roce 2009 a 2008.

Volejbalová legenda se rozloučila, svoje rozhodnutí si nerozmyslí

Připravujete se na olympiádu dětí a mládeže, kolik hráčů se může na akci dostat?

Na konci června nás čeká tento velký turnaj, na který se chci dostat od svých jedenácti let. Dostat se tam může asi celkově patnáct hráčů a dva gólmani.

Měli jste florbalové tréninky a byly také připraveny přednášky a videorozbory?

Kemp začal uvítáním do dne. Začali jsme rozhovory s trenéry a poté bylo představení toho co chceme na olympiádě hrát. První trénink byl s florbalkou v hale a bylo na čase se naučit už zmiňované bránění v našem systému. Na konci tréninku následovala hra a důležitá kompenzace. Po obědě jsme měli spíš ani ne tak trénink jako hry, abychom se více poznali. K večeru na nás čekalo přátelské utkání s nedalekým krajem Vysočina, který jsme porazili 6:2. Pro nás ale bylo důležitější než vítězství to, že jsme hráli jako tým a dodržovali pokyny trenérů.

Jak celkově hodnotíte florbalový kemp?

Líbil se mi. Pro mě tam bylo téměř vše, co jsem potřeboval, jen by bylo dobré kdyby nám zajistili oběd, ten jsme si museli dovézt. Jinak ale super tréninky a kvalitní přátelské utkání. Jsem moc rád, že mám možnost trénovat se špičkou našeho kraje.