Písecké florbalové áčko zvládlo důležitý zápas na domácí půdě proti Strakonicím. Hned v začátku si dokázal Písek nahnat slušné vedení a do druhé třetiny vstupoval s třígólovým rozdílem. Trenér domácích Michal Hanzlík glosoval: "Očekávali jsme hodně defenzivní florbal, to se potvrdilo." Rozhodlo až drama v nájezdech.

Písecký klub vyhrál drama v nájezdech | Foto: Deník/ fbcpisek.cz

Po celou dobu druhé třetiny hráči domácích nepustili Strakonice do vyložené šance a udrželi si tak do třetí části stejný gólový rozdíl. "Strakonice už známe dlouho a ničím nás nepřekvapily." Ve třetí třetině dokázali hosté výrazně zatlačit a během šesti minut se dvakrát prosadili a Písečtí se tak dostali do výraznějšího presu. "Vedli jsme pouze o gól." Velký tlak ze strany strakonických hráčů vyústil ve dvouminutové vyloučení. "To jsme dokázali využít a dostali jsme větší klid na hokejkách."