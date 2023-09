Byla to zajímavá etapa. Složitá pro závodníky i pořadatele. Neobešla se bez problémů, bez pádu, bez zranění. Ale přesto byla krásná. Podívejte se na video, jaká byla atmosféra na startu a v cíli. Zatím se daří Norům, ale boj je velký od začátku do konce etapy. Zajděte se podívat na českobudějovické náměstí, stojí to za to. Nebo podpořte cyklisty v cíli v Jindřichově Hradci. Ve 13.00 a ve 13.30 odstartuje v Jindřichově Hradci závod dětí a sportovců s handicapem.